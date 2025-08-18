Nuovo flirt per Elisabetta Canalis? Chi è Alvise Rigo, modello ed ex rugbista di 33 anni

Roma, 18 agosto 2025 – Nuovo flirt per Elisabetta Canalis? Alcuni indizi sui social suggeriscono che sia proprio così. La showgirl 46enne, archiviata la storia d’amore con il personal trainer 32enne Georgian Cimpeanu, è tornata a fare parlare di sé e della sua vita sentimentale. Dopo avere trascorso i primi mesi dell’estate 2025 nella sua Sardegna lontana dai riflettori, la Canalis si ritrova ora coinvolta in un pettegolezzo riguardante una possibile frequentazione con il modello ed ex rugbista 33enne Alvise Rigo.

Il pettegolezzo

Elisabetta Canalis ed Alvise Rigo, di 14 anni più giovane rispetto alla showgirl, si erano conosciuti nel 2021 durante le riprese del reality show ‘Physical Italia: da 100 a 1’. La Canalis era infatti tra i più celebri concorrenti del format insieme agli sportivi Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, Jury Chechi e Mirco Bergamasco. Rigo è inoltre diventato famoso, oltre per una breve frequentazione con un altra celeberrima figura della televisione italiana come Michelle Hunziker, anche per avere lavorato con Ferzan Ozpetek nel film del 2023 ‘Nuovo Olimpo’ e per avere partecipato in qualità di concorrente a ‘Ballando con le Stelle’.

Come anticipato dal settimanale ‘Chi’, i due si sarebbero mantenuti in contatto anche dopo la fine delle riprese del programma e proprio in questi giorni Rigo sarebbe volato a Los Angeles per incontrare Elisabetta. Quest’ultima vive ormai da 14 anni in California, dove ha deciso di rimanere anche dopo la separazione dal chirurgo Brian Perri, con il quale ha una figlia di 9 anni, Skyler Eva. Se la showgirl è stata molto più attenta riuscendo a non far trapelare alcun indizio evidente, lo stesso non si può dire per Alvise: nelle storie sui social del modello sono apparsi infatti sia la showgirl che il suo cane Josie. Per un paio di giorni, inoltre, entrambi hanno pubblicato contenuti dagli stessi luoghi di Los Angeles. Potrebbe trattarsi di una semplice e profonda amicizia, ma sul web stanno già imperversando i pettegolezzi sulla vicenda.