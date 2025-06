Elisa, luce a San Siro: "Un mondo d’amore se la musica è green"

"Karanga, karanga…". Lo stadio, la luna, gli skaters e i canti maori. Notte di canzoni e d’impegno quella di ieri per Elisa, in scena per la prima volta al “Meazza” coi suoi ventotto anni di canzoni e un messaggio forte e chiaro da affidare ai 54mila radunati sugli spalti. Quello che la terra non è una risorsa da sfruttare, ma una casa da custodire. Un impegno condiviso col plotone di ospiti in scena per l’evento, a cominciare da quel Giuliano Sangiorgi con cui l’elfo di Monfalcone ha condiviso Basta così e Ti vorrei sollevare. Primo faccia a faccia a sensazione di una maratona che ha visto Dardust condividere con la padrona di casa le suggestioni di Se piovesse il tuo nome, Jovanotti e lo stesso Dardust quelle di Palla al centro. “Jova” sugli scudi pure con Cremonini per passare da Le tasche piene di sassi a Poetica e poi lasciare la scena mentre Cesare ed Elisa naufragavano nella felicità dal sapore del mare di Nonostante tutto.

Della partita pure Giorgia con Di sole e d’azzurro, La cura e Together. Ultima sorpresa nel bis, con l’arrivo di Ligabue per scivolare nel sentimento delle inevitabili Gli ostacoli del cuore e A modo tuo. Per tornare poi – Elisa da sola – a intonare Luce (Tramonti a nord est). Palco in legno riciclabile con i fori di loto di tessuto che richiamavano la copertina di uno dei suoi album più emblematici separati dalla pista da skateboard (altra sua grande passione) protagonista durante il medley di A tempo perso, It is what it, Cure me e Neon, ma anche quella Sesso debole arrivata in radio venerdì scorso. Dimensione affascinante quella dello stadio, anche se un po’ lontana dalla sua, per l’assenza di quel contatto, di quel rapporto intimo che le canzoni di Miss Toffoli sanno creare col pubblico negli spazi al chiuso. E questo al netto delle sue notevolissime doti d’interprete e delle qualità della band alle dipendenze, come al solito, del marito-chitarrista Andrea Rigonat.

"Il mio concerto al “Meazza“ è stato il primo a non utilizzare combustibile fossile, gasolio, per i macchinari di alimentazione del palco, ma biocombustibile HVO prodotto da materie prime biologiche con una riduzione stimata delle emissioni del 70%" racconta lei. "Tenuto conto di quanta energia elettrica consuma un concerto da stadio, lo vedo come un buon primo passo verso la transizione sostenibile nella filiera dei grandi eventi, sostenuta pure dai campagna di riuso dei vestiti a favore di VestiSolidale".

Prima parte, in ampio kimono bianco, dedicata alle hit, da Labyrinth a Stay, da Broken a Eppure sentire (un senso di te) cantata tra quegli stessi spalti due anni fa come ospite dei Coldplay (ma c’era stata pure nel 2009 con la carovana di “Amiche per l’Abruzzo“), poi la chiamata (“karanga”) è proseguita con le altre gemme del repertorio ma anche Halleluiah di Leonard Cohen e infine la parata di ospiti.

"Ho pensato di creare un fil-rouge che leghi l’ambiente e la musica" aveva detto lei preparandosi all’impegno usando termini cari quali "armonia", "interconnessione", "interdipendenza" come un mantra. "Volevo accendere una luce sulla bellezza del mondo che ci gira intorno e sulle insospettabili opportunità che potremmo avere se solo accettassimo di guardarlo con occhi diversi. Più che padroni, dovremmo sentirci ospiti e al tempo stesso guardiani delle meraviglie di questo pianeta". Ecco perché la serata lascerà in eredità alla città di Milano “Plantasia”, un’area verde recuperata con fitobonifica che diventerà il primo parco sonoro della città. Progetto, co-finanziato da fondi pubblici e crowdfunding ispirato fin dal nome all’album dato alle stampe nel 1976 da Mort Garson Mother Earth’s Plantasia, composto per “farsi ascoltare” dalle piante.