Macchie post-acne, come eliminare i segni dei brufoli sulla pelle

Le macchie post-acne sono segni rossi o scuri che rimangono al posto dei brufoli, causati da infiammazioni dovute ai brufoli o ad altre lesioni. Nel primo caso le macchie sono temporanee e legate alla dilatazione dei vasi sanguigni, mentre nel secondo caso indicano un accumulo di melanina. Sono, comunque, segni superficiali e non lasciano piccoli solchi come le cicatrici dovute all’acne, quindi possono scomparire con trattamenti adeguati. Fattori come l’esposizione al sole o lo schiacciamento dei brufoli possono aumentare il rischio della formazione di simili imperfezioni.

Accorgimenti quotidiani

Di solito, in corrispondenza delle macchie post-acne, la pelle si presenta molto secca, dunque è bene applicare una crema idratante su tutto il viso e soprattutto sulle parti interessate. Per coprire temporaneamente le macchie, si può usare un correttore molto coprente. Sarebbe opportuno usare una formula opaca, poiché i prodotti lucidi tendono ad evidenziare le imperfezioni invece di nasconderle. La tonalità del correttore è altrettanto cruciale: dovrebbe essere leggermente più chiara rispetto al proprio tono di pelle, per illuminare la zona, ma non troppo, per non causare un effetto artificiale. Se si hanno macchie rosse, un correttore verde può essere utile per neutralizzarne il rossore, mentre, per coprire le macchie brune e scure, conviene usare un correttore color pesca o arancio. Un prodotto con una texture cremosa si sfuma meglio e aderisce alla pelle senza seccarla. Meglio, dunque, evitare formule troppo liquide o polverose che potrebbero evidenziare le imperfezioni. Per completare il make-up di base, non può mancare un po’ di cipria traslucida, che fissa il trucco senza aggiungere ulteriore colore, mantenendo la pelle opaca e controllando la lucidità. Conviene optare per una formula leggera, in modo che non appesantisca il trucco e si sfumi facilmente; una cipria in polvere finissima, con proprietà opacizzanti e non comedogeniche, potrebbe essere l'ideale.

Come eliminare i segni dei brufoli

Quando si hanno macchie dovute a infiammazioni da acne, occorre fare una pulizia del viso adeguata, scegliendo detergenti adatti al proprio tipo di pelle per prevenire impurità e favorire la guarigione. Prodotti specifici come creme e sieri specifici leggermente schiarenti, che contengono acidi come quello glicolico o il salicilico o componenti come l’acido azelaico, il retinolo e la vitamina C, così come i peeling chimici, favoriscono un rinnovamento cellulare delicato. Possono aiutare anche trattamenti professionali come la microdermoabrasione e il microneedling che però richiedono attenzione e protezione solare elevata e costante. Per le macchie più difficili può essere necessario ricorrere a tecniche avanzate come il laser e il trattamento IPL (Intense Pulsed Light, che si basa sulla fototerapia), da effettuare presso cliniche dermatologiche specializzate.