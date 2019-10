Eli, tutto sul film horror di Netflix

Sto male perché sto guarendo oppure perché la clinica in cui sono ricoverato è infestata da spiriti inquieti? È una delle domande che si pone il protagonista del film horror 'Eli', in streaming su Netflix a partire da venerdì 18 ottobre. Dietro la cinepresa c'è il regista Ciarán Foy, che si sta facendo un nome nel mondo del cinema di paura.La storia è quella di un giovane ragazzo che soffre di una malattia misteriosa ed è obbligato a vivere in completo isolamento dal resto del mondo se non vuole mettere in serio rischio la propria vita. Dopo avere tentato tutte le cure possibili, i genitori decidono di rivolgersi a una dottoressa che porta avanti metodi sperimentali: mentre però Eli si sottopone a un processo terribilmente intenso, inizia a essere perseguitato da esperienze e da visioni che lo spingono a mettere in discussione la fiducia che aveva riposto nel nuovo trattamento e in coloro che lo effettuano.La sceneggiatura è firmata a sei mani da David Chirchirillo, Ian Goldberg e Richard Naing: il primo è relativamente nuovo, nel mondo del cinema, e ha in curriculum il crime 'Cheap Thrills' e il thriller 'Bad Match'; Goldberg e Naing vantano invece un'esperienza maggiore e, fra le altre cose, hanno scritto l'horror 'Autopsy' e le serie TV 'Fear the Walking Dead' e 'Dead of Summer'.Dal canto suo il regista Ciarán Foy, irlandese di Dublino, si è imposto all'attenzione internazionale quando nel 2012 ha presentato il suo film di debutto, il thriller/horror 'Citadel', nel corso del South by Southwest Festival. Il suo secondo lavoro è stato l'horror 'Sinister 2', prodotto dal massimo esponente del genere di paura negli Stati Uniti, cioè Jason Blum di Blumhouse Productions. 'Eli' rappresenta la sua terza regia in carriera.Il protagonista è Charlie Shotwell, che nonostante la giovane età è già comparso in film come 'Captain Fantastic' e 'Il castello di vetro'. La madre ha il volto di Kelly Reilly ('Orgoglio e pregiudizio'), il padre quello di Max Martini ('Pacific Rim'), mentre la giovane amica di Eli è interpretata da Sadie Sink ('Stranger Things'). Infine, la dottoressa che tenta la cura sperimentale è Lily Taylor ('American Crime', 'The Nun: la vocazione del male').'Eli' dura un'ora e 38 minuti e Netflix giudica che la visione si adatta ad abbonati di almeno quattordici anni. Coloro che soddisfano i requisiti dell'età devono solo attendere il 18 ottobre, giorno dell'inserimento del film all'interno del catalogo dei contenuti in streaming.