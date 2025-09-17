Irlanda, il rocker Bob Geldof e l’ex campione di arti marziali Conor McGregor dicono addio ai sogni politici

Dublino, 17 settembre 2025 – Che cosa hanno in comune Bob Geldof e Connor McGregor? Non potrebbero essere due personaggi più diversi tra loro, eppure qualcosa che li rende simili c’è: entrambi sono stati indicati per la corsa alla presidenza irlandese (si voterà il 24 ottobre prossimo) ma tutti e due hanno abbandonato l’idea per motivi molto diversi. Scopriamo quali.

Bob Geldof resta a Londra: “Qui ho la mia vita”

Il musicista e attivista, icona del rock anni ‘80 ha chiarito che non presenterà la propria candidatura alla presidenza d’Irlanda, spiegando che la vita costruita a Londra pesa più di qualsiasi ambizione politica. “Qui ho i miei figli, la mia compagna, i miei amici. E naturalmente la mia band”, ha raccontato Geldof a margine degli Sky Arts Awards. Parole che restituiscono l’immagine di un artista legato alle proprie radici britanniche e non disposto a sacrificare gli affetti e la musica per un incarico istituzionale. In teoria, Geldof avrebbe avuto i requisiti: ogni cittadino irlandese con più di 35 anni può correre per la presidenza, purché sostenuto da 20 parlamentari o da almeno quattro consigli locali. Ma lui stesso ammette che la politica richiede tempo ed energie che non sarebbe riuscito a garantire. L’idea di candidarsi lo aveva comunque sfiorato, quasi come una sfida personale, a cinquant’anni dall’esordio con i Boomtown Rats e a quattro decenni dal Live Aid, il progetto benefico che lo rese simbolo dell’impegno umanitario.

Conor McGregor rinuncia dopo la condanna per aggressione sessuale

Sul fronte avversario, intanto, è tramontata un’altra candidatura illustre, molto più discussa: quella di Conor McGregor. L’ex campione delle arti marziali miste, si è ritirato dopo la conferma della condanna civile per aggressione sessuale. Una donna, infatti, lo aveva accusato di violenza sessuale a Dublino nel 2018. Nel 2020 non ci fu incriminazione penale, ma nel 2021 partì una causa civile. Nel 2024 una giuria civile lo aveva ritenuto responsabile e condannato a un risarcimento. Infine, quest’anno McGregor ha perso il ricorso. Il campione, mesi fa, aveva annunciato una piattaforma populista incentrata su immigrazione e identità culturale, ma lo scandalo ha reso la sua corsa insostenibile. Va anche detto che il lottatore non sembra certo avere le doti di diplomazia e mediazione che servono a un politico visti i suoi numerosi precedenti che vanno dalle aggressioni fisiche ai reati legati alla rabbia fino alle violenze sessuali e ai problemi per guida pericolosa.