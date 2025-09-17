Martedì 16 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dress code a scuolaTrump a LondraMaddie McCannIsraele a GazaPatrimonio Robert Redford
Acquista il giornale
MagazineIrlanda, il rocker Bob Geldof e l’ex campione di arti marziali Conor McGregor dicono addio ai sogni politici
17 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Irlanda, il rocker Bob Geldof e l’ex campione di arti marziali Conor McGregor dicono addio ai sogni politici

Irlanda, il rocker Bob Geldof e l’ex campione di arti marziali Conor McGregor dicono addio ai sogni politici

Entrambi erano stati indicati per la corsa alla presidenza ma hanno abbandonato l’idea per motivi molto diversi. Ecco quali

Connor McGregor ( a sinistra) e Bob Geldof

Connor McGregor ( a sinistra) e Bob Geldof

Dublino, 17 settembre 2025 – Che cosa hanno in comune Bob Geldof e Connor McGregor? Non potrebbero essere due personaggi più diversi tra loro, eppure qualcosa che li rende simili c’è: entrambi sono stati indicati per la corsa alla presidenza irlandese (si voterà il 24 ottobre prossimo) ma tutti e due hanno abbandonato l’idea per motivi molto diversi. Scopriamo quali.

Bob Geldof resta a Londra: “Qui ho la mia vita”

Il musicista e attivista, icona del rock anni ‘80 ha chiarito che non presenterà la propria candidatura alla presidenza d’Irlanda, spiegando che la vita costruita a Londra pesa più di qualsiasi ambizione politica. “Qui ho i miei figli, la mia compagna, i miei amici. E naturalmente la mia band”, ha raccontato Geldof a margine degli Sky Arts Awards. Parole che restituiscono l’immagine di un artista legato alle proprie radici britanniche e non disposto a sacrificare gli affetti e la musica per un incarico istituzionale. In teoria, Geldof avrebbe avuto i requisiti: ogni cittadino irlandese con più di 35 anni può correre per la presidenza, purché sostenuto da 20 parlamentari o da almeno quattro consigli locali. Ma lui stesso ammette che la politica richiede tempo ed energie che non sarebbe riuscito a garantire. L’idea di candidarsi lo aveva comunque sfiorato, quasi come una sfida personale, a cinquant’anni dall’esordio con i Boomtown Rats e a quattro decenni dal Live Aid, il progetto benefico che lo rese simbolo dell’impegno umanitario.

Conor McGregor rinuncia dopo la condanna per aggressione sessuale

Sul fronte avversario, intanto, è tramontata un’altra candidatura illustre, molto più discussa: quella di Conor McGregor. L’ex campione delle arti marziali miste, si è ritirato dopo la conferma della condanna civile per aggressione sessuale. Una donna, infatti, lo aveva accusato di violenza sessuale a Dublino nel 2018. Nel 2020 non ci fu incriminazione penale, ma nel 2021 partì una causa civile. Nel 2024 una giuria civile lo aveva ritenuto responsabile e condannato a un risarcimento. Infine, quest’anno McGregor ha perso il ricorso. Il campione, mesi fa, aveva annunciato una piattaforma populista incentrata su immigrazione e identità culturale, ma lo scandalo ha reso la sua corsa insostenibile. Va anche detto che il lottatore non sembra certo avere le doti di diplomazia e mediazione che servono a un politico visti i suoi numerosi precedenti che vanno dalle aggressioni fisiche ai reati legati alla rabbia fino alle violenze sessuali e ai problemi per guida pericolosa. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata