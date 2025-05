Eleventy al top. L’eleganza italiana parla al mondo

Eleganza discreta, raffinatezza contemporanea, qualità made in Italy. Tutto questo è Eleventy, brand fashion d’alta gamma che, nato a Milano nel 2007, sta riscuotendo successi in tutto il mondo. "Esserci posizionati nel segmento del lusso con un prodotto di altissima qualità e un rapporto qualità prezzo unico – spiega Marco Baldassari, co-fondatore e direttore creativo delle collezioni uomo – ha avuto un effetto importante sul mercato. Dovevamo raggiungere nel 2026 un piano condiviso che ci doveva portare a un turnover di 100 milioni, abbiamo già conquistato questo risultato nel 2024. La chiave è stata lo sviluppo del retail con negozi diretti che hanno avuto grande successo, soprattutto negli Stati Uniti". E sono proprio gli States e il Middle East "i mercati più importanti. Qui la crescita è a doppia cifra, in Europa è single digit (cifra singola ndr)". Eleventy si è imposta in mercati molto diversi grazie "a collezioni caratterizzate da un’unica vestibilità, ideale in ogni Paese. Essendo una collezione globale, comprende anche proposte ad hoc che rispondono a particolari esigenze, come un clima più caldo anche in inverno".

A fare la differenza, anche i valori della Maison, made in Italy in primis. "Un plus fondamentale, perché certifica qualità, eccellenza, artigianalità e sostenibilità, importantissimi all’estero. Da quest’anno abbiamo inserito sulle etichette dei capi un QR code che ne certifica la tracciabilità, a conferma che quello che dichiariamo non sono solo parole". Dedicate a lui e lei, le collezioni Eleventy, nascono da un sapiente mix. "Mi piace parlare con i clienti e capire quali sono le loro esigenze – racconta Baldassari – poi, penso a come mi vestirei, a come potrei rinnovare il mio guardaroba ogni stagione e, considerando anche i trend del momento e le ispirazioni personali, declino l’idea in una collezione".

Per quella estiva "l’ispirazione è stata l’evoluzione dei beach club, non più il tipico stabilimento balneare ma un punto d’incontro con feste ed eventi che richiedono determinati outfit". Un concetto che ha preso vita a Londra da Harrod’s con l’Eleventy Beach Club, "cinque vetrine e un pop up dedicati alla Capsule Collection uomo e donna, con capi dall’eleganza rilassata nei lini più pregiati". Per il prossimo inverno, invece, "la collezione rileggerà i linguaggi del passato contestualizzandoli nell’epoca moderna. Reinterpreterà materiali e capi degli anni ’80 e ’90, come lo shetland e il loden, con vestibilità aggiornate, colori inusuali, nuove lunghezze e finissaggi particolari".

Accanto alle collezioni, tanti progetti. "Lo sviluppo retail è un focus fondamentale – sottolinea Baldassari – oltre ai franchising abbiamo solo 16 negozi diretti nel mondo. Ne apriremo altri in location strategiche. Stiamo anche investendo sull’online che rappresenta 2% del fatturato, l’obiettivo è arrivare al 10%, un passo importante anche per aumentare la nostra awareness. Un altro progetto in fase sperimentale, è il debutto del primo Concept Eleventy con all’interno un nostro caffè che vanta un menù dello chef stellato Berton. Sarà aperto a Istanbul il prossimo 18 giugno da un nostro partner e sarà un flagship dove non vogliamo solo vendere abiti, ma trasmettere valori che ci permettano di creare un legame con il cliente, trasformando Eleventy in una community". Dall’11 giugno poi, a Milano, nella boutique di Via della Spiga ci sarà per tutto il mese “Capri lo sguardo di un artista”, esposizione del fotografo Maurizio Galimberti.