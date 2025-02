Eleonora Giorgi torna a parlare della sua lotta al Tumore: “E’ arrivato al cervello”

Eleonora Giorgi, celebre attrice italiana di 71 anni, sta affrontando una dura battaglia contro un tumore al pancreas. Recentemente, durante un'intervista a "Verissimo" su Canale 5, ha condiviso aggiornamenti significativi sul suo stato di salute. Nel corso della trasmissione, Giorgi ha rivelato che i medici hanno scoperto una metastasi al cervello, per la quale si è sottoposta a una procedura di radiochirurgia. “Hanno scoperto una metastasi nel cervello e mi sono sottoposta a radiochirurgia. È andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po' di paura...", ha dichiarato l'attrice.

Nonostante le difficoltà, Giorgi mantiene uno spirito combattivo e speranzoso. Ha espresso la sua fiducia in una nuova terapia sperimentale negli Stati Uniti, mirata a colpire specifiche mutazioni genetiche del tumore. "Sto aspettando l'approvazione negli Stati Uniti di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica", ha spiegato. Tuttavia, ha anche sottolineato la sua riluttanza ad iniziare trattamenti chemioterapici palliativi, a causa degli effetti collaterali già sperimentati: "Non ho cominciato la chemioterapia palliativa, sono stata molto male di stomaco con questa terapia. Sono molto restia, non vorrei turbare questo equilibrio fragile che in questo periodo mi ha consentito di fare molte cose".

Eleonora Giorgi assieme al nipote

La sua determinazione è evidente nelle parole rivolte al pubblico: "Non sono rassegnata, sono serena e sono aperta a tutto, anche ai miracoli. Bisogna continuare a sorridere, giocare, sperare fino alla fine. Spero di tornare qui per dare buone notizie". ll figlio di Eleonora, Andrea Rizzoli, ha recentemente pubblicato un libro intitolato "Non ci sono buone notizie", in cui affronta la malattia della madre e riflette sul tempo che resta da trascorrere insieme. Nonostante le sfide, Eleonora Giorgi continua a mostrare una straordinaria resilienza, affrontando la malattia con coraggio e speranza, ispirando molti con la sua forza d'animo.