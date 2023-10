Eleonora Giorgi compie 70 anni il 21 ottobre

Il 21 ottobre Eleonora Giorgi compie 70 anni, di cui 50 passati sul grande e sul piccolo schermo. L’attrice romana, da molti considerata sex symbol per eccellenza negli anni ‘70, è tra le più apprezzate del nostro panorama: ecco come è riuscita a costruire una carriera così fulgida.

Gli esordi

Nata a Roma nel 1953, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al film ‘Roma’ di Federico Fellini, anche se il primo ruolo da protagonista lo ottiene con il film di Domenico Paolella ‘Storia di una monaca di clausura’. Inizia così un percorso di avvicinamento ad un cinema piuttosto piccante che la trasforma presto nel sogno erotico degli italiani: prima sarà nel cast della pellicola ‘Appassionata’, poi poserà nuda per la celebre rivista Playboy. Una volta lasciati alle spalle gli anni delle commedie sexy, Eleonora Giorgi comincia anche a recitare in alcuni film dai toni più drammatici: è il caso di ‘L’Agnese va a morire’ (1976) e ‘Cuore di Cane’ (sempre nello stesso anno), oltre a ‘Una spirale di nebbia’ (1977). Gli anni ‘80, ad ogni modo, rappresentano per lei un momento di svolta: inizia in questo periodo a prendere parte a molti film più “leggeri” della classica commedia all’italiana, con le pellicole di Carlo Verdone in primis. In questi anni escono i film ‘Mia moglie è una strega’ con Renato Pozzetto, ‘Sapore di Mare 2’ di Bruno Cortini e, soprattutto, il capolavoro ‘Borotalco’ con lo stesso Verdone, che le è valso un David di Donatello nel 1982 come Miglior attrice protagonista. Sempre con Verdone ha recitato inoltre nel cult ‘Compagni di scuola’ del 1988, l’ultimo film al cinema prima di un lungo periodo di progetti televisivi. Tra gli anni novanta e i primi duemila vedremo dunque Eleonora Giorgi in fiction del calibro di ‘Morte di una strega’, ‘Lo zio d’America’ e la celebre ‘I Cesaroni’ e, nel 2003, l’attrice riesce anche a girare la sua prima pellicola in veste da regista, ‘Uomini & Donne, amori e bugie’. Come attrice al cinema invece l’abbiamo rivista nel 2016, con ruoli nelle pellicole ‘My father Jack’ e ‘Attesa e cambiamenti’.

Gli amori, i figli, i reality

I primi anni della vita sentimentale di Eleonora Giorgi sono stati piuttosto travagliati: nel 1974 viene indagata per incauto affidamento per la morte dell’allora fidanzato Alessandro Momo, morto in un incidente su una moto che lei stessa gli aveva prestato; nel 1979 Giorgi convola a nozze con Angelo Rizzoli (che l’ha resa madre del primo figlio Andrea) dal quale però divorzia poco prima che l’ex marito venga arrestato in seguito allo scandalo della P2. Dopo la fine del matrimonio con Rizzoli Eleonora Giorgi ha conosciuto sul set di ‘Sapore di mare 2’ il futuro marito Massimo Ciavarro, che ha sposato nel 1993 e dal quale ha avuto il secondo figlio, Paolo, nel 1991. Il matrimonio è durato appena tre anni: subito dopo, Giorgi si è legata allo scrittore Andrea De Carlo, con il quale è stata insieme fino al 2007. Al di là dei film, infine, Eleonora Giorgi ha alle spalle anche la partecipazione a diversi programmi tv: nel 2018 ha partecipato come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ e, in parallelo, anche al ‘Grande Fratello Vip’. Nel 2022 è inoltre tornata alla corte di Milly Carlucci vestendo i panni della Gatta ne ‘Il Cantante Mascherato’.