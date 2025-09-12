Eleganza senza tempo. Le barche d’epoca sono protagoniste. L’evento a Villa d’Este

Tradizione ed eleganza con vista lago al ’Vintage Classic Yachting’ domani a Villa d’Este. La partecipazione al concorso è riservata agli scafi a motore con età superiore ai 30 anni. La giornata però è aperta anche agli amici che possono arrivare da terra. Per la prima volta ASDEC, associazione scafi d’epoca e il museo Barca Lariana in collaborazione con Villa d’Este hanno dato vita a un raduno di barche classiche dove verrà valorizzata l’imbarcazione, la sua storia, la bravura dell’armatore e la capacità dei partecipanti nel riuscire a immedesimarsi nello spirito della prima ’Riunione Motonautica Internazionale del 21 settembre del 1924’, organizzata a Como.

Durante la giornata, la giuria di ASDEC e il comitato tecnico scientifico del museo Barca Lariana assegneranno premi speciali a imbarcazioni di pregio, alla loro storia e all’abilità dell’armatore. L’evento Villa d’Este Style Vintage Yachting lancerà il ’premio Villa d’Este’ collegandosi così a tutti gli eventi sportivi nati ai primi del secolo. Quest’anno, il concorso avrà una novità: l’esposizione, alcune barche uniche, capolavori della nautica d’epoca, provenienti dal museo della Barca Lariana esposte nei giardini di Villa d’Este, sarà accompagnata da un percorso storico-culturale, curato in collaborazione con il museo.

Il dress code sarà in linea con lo stile e il periodo della barca, o ancor meglio riferibile agli anni ’20-’30 che riportano agli esordi della Riunione Motonautica Internazionale 1924.