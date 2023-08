Eleganti e alla moda, i choker sono l’accessorio di classe dell’estate 2023

Gli accessori sono ciò che in un outfit possono fare la differenza e caratterizzare un look aggiungendo note eleganti, vivaci o grintose. Tra le tendenze estive più amate spiccano i choker, i collari corti aderenti al collo o indossati appena sotto la sua base, disponibili in un’ampia varietà di materiali e stili.

Origini

La storia dei choker risale a secoli fa e ha radici in diverse culture e periodi storici. Questi particolari collarini hanno attraversato epoche e stili, evolvendosi nel corso del tempo per diventare un accessorio di moda iconico. I primi esempi possono essere rintracciati addirittura nell'antico Egitto, dove le donne indossavano monili attorno al collo a forma di grandi anelli impreziositi anche da gemme, a volte con significati simbolici e religiosi. In Europa, nel Medioevo, i choker erano noti come colletti e venivano indossati sia dagli uomini che dalle donne come segno di status sociale ed eleganza, decorati con perle, gioielli o dettagli ricamati. Nel XVIII secolo il cosiddetto collier de chien veniva realizzato in cuoio o in seta, con borchie, perle o ciondoli.

Il ritorno

Durante gli anni Venti del Novecento, all’epoca del jazz e del flapper, erano in voga i choker con perle e dettagli gioiello. Successivamente, questi accessori sono rimasti chiusi nei bauli per alcuni decenni. Ma negli anni Novanta i choker sono rinati soprattutto grazie alla moda grunge, affermandosi come icona di uno stile ribelle e alternativo. L’attrice Winona Ryder è stata spesso fotografata o immortalata sui red carpet con simili accessori. Nel primo decennio degli anni 2000 si sono diffusi i choker tattoo, tatuaggi intorno al collo sfoggiati da celebrities come Britney Spears e Christina Aguilera.

Contemporanei

Nell’ultimo decennio, poi, i choker sono stati riproposti dalla moda contemporanea, dalle versioni più semplici a quelle più elaborate. Quelli iconici e di super lusso indossati un tempo da Lady Diana, come quello in perle o quello con lo smeraldo, ora sono sfoggiati nelle occasioni più formali dalla principessa di Galles Kate Middleton. Più di recente abbiamo visto questo accessorio rivisitato in chiave pop al collo di Zendaya, Gigi e Bella Hadid, Rihanna, Ariana Grande. Durante l’estate, i collarini sono spesso scelti per arricchire gli outfit freschi e leggeri. Versioni estive - In tessuto leggero (cotone o seta). Possono essere decorati con stampe estive, colori vivaci o dettagli come fiocchi e nastrini, aggiungendo un tocco giocoso e fresco ai tuoi abiti estivi. - Con ciondoli marini (conchiglie, coralli, timoni, stelle marine): in linea con lo spirito della stagione, richiamano l'atmosfera del mare e delle spiagge, creando un'atmosfera estiva e rilassata. - In pizzo o merletto: aggiungono un tocco romantico e femminile ai tuoi outfit estivi. Sono perfetti per le serate estive o per look più bohémien. - Con perle: danno un’aria elegante e sofisticata, dalla spiaggia alle serate in città. - Con fiori (in tessuti stampati o applicati come piccole decorazioni): si sposano bene con l’atmosfera allegra e vivace di questa stagione. - A strati: combinano vari girocolli di diverse lunghezze e stili e aggiungono un tocco particolare.