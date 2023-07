Elegante e ultrasottile Tonino Lamborghini Novemillimetri di stile

di Egidio Scala

L’Automatico Tonino Lamborghini Watches Novemillimetri è la principale novità della linea maschile del brand bolognese del Toro che carica. Deve il suo nome alla cassa ultrasottile in titanio dallo spessore di 9 mm. Il profilo della cassa è stato disegnato traendo ispirazione dalle forme esagonali tipiche del mondo automotive, heritage del brand, mentre il Dna del marchio si manifesta chiaramente nelle linee nette, aerodinamiche e spigolose. Il movimento è Swiss made automatico con funzioni di data e riserva di carica 38 ore. La sua creazione è il risultato di una ricerca in termini di design ed ergonomia del ’Centro Stile’ aziendale.

Grazie alla leggerezza, alla duttilità e alla resistenza del titanio, la cassa ultrasottile offre ottima vestibilità e comfort al polso. Ultraleggero e versatile, con un design raffinato adatto a qualsiasi occasione, è in grado di garantire il massimo comfort quotidiano. Il modello è disponibile nelle versioni: cassa nera con quadrante nero o silver e cinturino nero; cassa silver, lunetta oro rosa, quadrante e cinturino blu; cassa oro rosa, quadrante e cinturino nero.

Il modello TLF-T08-1-B ha cassa e lunetta in titanio sabbiato canna di fucile, corona in titanio canna di fucile, vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, fondello in titanio. Diametro di 43 mm, impermeabile all’acqua a 5 atm, movimento automatico Swiss Made Sellita SW 200-1, 28.000 vibrazioniora, 26 rubini, riserva di carica di 38 ore. Ha il logo a ore 12H e cinturino in titanio satinato canna di fucile, fibbia deployante in titanio satinato brandizzata. (prezzo 2.480 euro).

Il modello TLF-T08-3 ha invece cassa in titanio sabbiato argento, lunetta in titanio sabbiato oro rosa, corona 1 OR in titanio oro rosa, vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, fondello in titanio. Diametro di 43 mm, impermeabilità all’acqua a 5 atm, ha il quadrante blu con pattern brandizzato, logo a ore 12 e cinturino in pelle blu con cuciture oro rosa, fibbia deployante in acciaio brandizzata (prezzo 2.100 euro).

Tonino Lamborghini ha creato un lifestyle experience brand che dal 1981 firma accessori moda tra cui occhiali, orologi e pelletteria ma anche complementi d’arredo e progetti di hospitality e real estate in tutto il mondo. Il primo progetto di orologeria nasce nel 1983, appena due anni dopo la fondazione dell’azienda, coniugando già da subito sportività ed eleganza, grinta e lusso. Valori altamente riconoscibili anche nell’ultima creazione firmata Tonino Lamborghini, il Novemillimetri, dove lo stile inconfondibile incontra il movimento Swiss-made.