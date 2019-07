L'elefante fatto di pile usate

Il video della costruzione dell'elefante

È alta 2,4 metri d'altezza e pesa due tonnellate: è un'installazione artistica che riproduce un elefante a grandezza naturale ed è ricoperta da trentamila pile usate. L'opera è stata voluta da Duracell per aumentare la consapevolezza sull'importanza di riciclare le batterie, ha coinvolto migliaia di bambini e bambine inglesi e sarà conservata all'interno dell'Hanwell Zoo di Londra per l'intera durata dell'estate.Tutto nasce da un'iniziativa di Duracell, che ha avviato la Big Battery Hunt coinvolgendo 1,3 milioni di bambini di 5800 scuole elementari e chiedendo loro di raccogliere pile usate. A sua volta, questa operazione si inserisce in un più ampio impegno per il riciclo delle batterie elettriche: Duracell ha fatto sapere che quest'anno ne ha già riciclate 170 tonnellate.In secondo momento, l'azienda ha affidato all'artista Tony Diaz l'ideazione e la realizzazione dell'elefante. Lui è rimasto colpito dalla risposta ottenuta dai bambini delle scuole elementari britanniche: "È incoraggiante vedere le generazioni più giovani attivamente coinvolte nel tentativo di rendere il mondo un posto più bello e di insegnare ai propri genitori l'importanza di riciclare".I visitatori dello zoo e dell'elefante sono invitati a portare con loro le proprie pile usate, per raccoglierle in vista di un futuro riciclo.