Nella storia medievale di quella che diventerà la Spagna moderna, una figura centrale è il condottiero e cavaliere Rodrigo Díaz de Bivar, conosciuto come El Cid Campeador: proprio lui è al centro della serie TV 'El Cid', che esce in streaming su Amazon Prime Video venerdì 18 dicembre. Il cast è capitanato dal ventinovenne Jaime Lorente, diventato famosissimo in tutto il mondo interpretando Daniel Ramos, nome in codice Denver, nella 'Casa di carta'. La critica spagnola non ha gridato al miracolo, ma nemmeno ha emesso condanne senza appello.





Pur concedendosi numerose licenze creative, la trama ruota attorno ai fatti storici così come li conosciamo. L'ambientazione è quella della cosiddetta Reconquista, cioè il lunghissimo periodo, quasi ottocento anni (dal 718-722 al 1492), durante i quali. In questo macro contesto si inserisce la figura di Rodrigo Díaz de Bivar (1043-1099), chiamato El Cid dagli arabi ed El Campeador dai cristiani: barcamenandosi tra le divisioni interne dei regnanti cristiani, riuscì a conquistare il regno di Valencia e a diventare uno dei più noti personaggi del medioevo spagnolo.'El Cid' è un dramma storico, che insieme hanno lavorato a 'Lalola' ed 'El Gordo: una historia verdadera'. La regia è stata invece curata da, che ha anche collaborato alle sceneggiature dei vari episodi e in precedenza si era fatto notare per il film di guerra 'Zona hostil' (ambientato non nella Spagna medioevale, bensì nell'Afghanistan contemporaneo).Nel, accanto Jaime Lorente, troviamo Alicia Sanz ('Dal tramonto all'alba - La serie'), José Luis García Pérez ('Le verità nascoste'), Elia Galera ('Il principe - Un amore impossibile') e Carlos Bardem ('Cella 211').La critica in lingua spagnola ha scritto recensioni mediamente poco convinte, senza però esibirsi in stroncature: 'El Cid' si fa vedere,(soprattutto alcuni personaggi secondari e coloro che li interpretano), ma è discontinua e, tanto che alcuni hanno detto che mescola in maniera evidente suggestioni dal 'Trono di spade', 'I Tudor' e 'I Borgia', senza però fare proprie queste influenze.'El Cid' è composto da, che non sono adatti ai più piccoli e che Amazon Prime Video pubblica in streaming il 18 dicembre, lasciando ad abbonate e abbonati la facoltà di scegliere come e quando guardarli.