Effect creator reward di TikTok: cos’è e come funziona

Sulla scia del successo del suo Creativity Program, TikTok ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di un nuovo strumento che permetterà a tutti i suoi utenti più seguiti di avere un’ulteriore fonte di guadagno: stiamo parlando di Effect creator rewards. Si tratta di un’opportunità davvero unica per chi, forte di uno spiccato spirito creativo e di notevoli doti tecniche, sarà in grado di offrire al gigante di Bytedance filtri ed effetti potenzialmente virali generati attraverso la realtà aumentata.

Come funziona Effect Creator Rewards

Si sta parlando in questo caso, concretamente, di un nuovo fondo attraverso il quale la piattaforma potrà remunerare i creator capaci di generare effetti utilizzabili da un pubblico potenziale di milioni di utenti. La cifra in ballo è considerevole: TikTok ha infatti deciso di investire ben 6 milioni di dollari in questo nuovo ambizioso progetto. Uno stimolo economico che, non c’è dubbio alcuno, spingerà molti a esplorare nuovi orizzonti professionali sul social cinese. Ma come sarà possibile, nel concreto, monetizzare il frutto del proprio lavoro?

Quanto si verrà pagati?

La funzionalità Effect creator rewards monitorerà per 90 giorni i risultati degli effetti generati dai suoi sviluppatori, sfruttando una metrica chiamata “unique video publish”: in sostanza, se un utente userà lo stesso effetto per due distinti video, questo verrà conteggiato come pubblicazione singola. TikTok stesso ha pubblicato una tabella dettagliata relativa ai guadagni potenziali che potranno essere ottenuti dai creator. Se l’effetto dovesse ottenere 50.000 visualizzazioni singole nei primi 90 giorni l’utente che l’ha generato si porterà a casa 700 dollari; terminati questi primi tre mesi, si guadagneranno 140 dollari per ogni 100.000 pubblicazioni singole addizionali. Va da sé che, alla luce di quanto affermato fino a questo punto, per massimizzare i propri guadagni sarà necessario che l’effetto diventi virale nel più breve tempo possibile. Il rovescio della medaglia, che di certo potrà ingolosire più di qualcuno, è il fatto che con un singolo effetto si potrebbero guadagnare fino a 14.000 dollari a fronte di 10 milioni di pubblicazioni singole. Poiché la viralità immediata è uno dei punti di forza della piattaforma, non si tratta di un obiettivo così tanto irraggiungibile.

La strategia dietro all’iniziativa

Fin da quando è stato creato, prendendo il posto del “defunto” Musically, TikTok ha puntato alla massimizzazione delle visualizzazioni dei suoi video brevi e virali, diventando rapidamente leader in un mercato dove ben presto si sono inseriti anche competitor piuttosto agguerriti. Sulla scia del successo del gigante di Bytedance, sia Instagram sia Youtube hanno cercato di salire sul carro dei vincitori, rispettivamente con i Reel e con gli Shorts, senza però ottenere gli stessi risultati. TikTok sta così cercando giorno dopo giorno di stare al passo, assicurando ai suoi creator più talentuosi dei guadagni che permettano loro di sviluppare nuove idee. Creator più felici saranno anche creator più produttivi e disposti a collaborare con l’azienda, massimizzando così i risultati da una e dall’altra parte. Fino a questo punto non c’era nessun modo concreto con cui i creatori di contenuti avrebbero potuto guadagnare direttamente da TikTok (se non con sponsorizzazioni esterne). La piattaforma, consapevole di questa mancanza, ha così deciso di attivarsi per cambiare le cose. Questo “nuovo corso” ha spinto l’azienda a sviluppare varie modalità di retribuzione per gli utenti più meritevoli: ecco, dunque, che negli ultimi mesi e anni sono spuntati il TikTok Creator Fund, il già citato TikTok Creativity Program e le TikTok Series. Nulla vieta a un creator, come anticipato, di promuovere prodotti e brand vari tramite accordi stipulati al di fuori del social, che com’è noto è diventata una fondamentale vetrina promozionale con un giro d’affari incredibile. In questo caso però, al di là che non sarà TikTok a pagare, sarà sempre necessario per motivi di trasparenza inserire nella caption del video sponsorizzato l’hashtag #sponsoredby.

Chi può accedere al fondo?

Esistono, come per qualunque altro programma legato alla monetizzazione, una serie di criteri precisi che è necessario possedere per accedere ai fondi di cui sopra. Per poter effettuare l’application sarà fondamentale: - Avere compiuto almeno 18 anni - Essere residenti nei seguenti Paesi: l’Italia, la Spagna, la Germania, la Francia, gli Stati Uniti e il Regno Unito - Essere riusciti a far pubblicare agli utenti almeno 500.000 video (singoli) con il proprio effetto - Avere impostato nella maniera corretta i metodi di pagamento e informato la piattaforma rispetto ai propri dettagli fiscali

Riguardo a quanto spiegato fino a questo punto, c’è chi si potrebbe essere comprensibilmente fatto delle domande: quindi è necessario avere già creato degli effetti virali per poter entrare a far parte di questo programma che finanzia i creatori? La risposta a questa domanda, purtroppo, è sì. Chi punta al guadagno, dunque, dovrà prima di tutto riuscire a costruirsi una propria community già piuttosto solida. Come fare? Le opzioni sono due: si possono creare già diversi effetti aumentando così le proprie chance di successo, o in alternativa si può avere un colpo di fortuna creando qualcosa che diventi iper-virale nel giro di qualche giorno. Come ben sanno gli utenti della piattaforma, questo secondo scenario si è già presentato in più di qualche occasione. La speranza, insomma, è l’ultima a morire.

Com’è cambiato il TikTok Creator Fund

Particolarmente interessante in questo contesto è un altro fondo che la piattaforma mette a disposizione per i suoi utenti più creativi e seguiti, un’opportunità certamente molto intrigante che però è soggetta ad una serie di importanti barriere all’ingresso. In un primo momento, infatti, qualunque maggiorenne che avesse superato la soglia dei 10.000 iscritti avrebbe potuto avere accesso a cifre anche rilevanti da utilizzare come investimento per migliorare la qualità dei video. Due anni fa, tuttavia, le cose sono leggermente cambiate, ecco il comunicato dell’azienda a proposito: “A partire dal 25 marzo 2021, i creator che vorranno fare richiesta per il Fondo TikTok per Creator, dovranno aver ottenuto almeno 100.000 visualizzazioni ai loro video negli ultimi 30 giorni. Il Fondo TikTok per Creator è ancora all'inizio e siamo costantemente alla ricerca di nuove modalità per offrire la migliore esperienza possibile alla nostra community e per proporre nuove soluzioni per la remunerazione dei nostri creator. Non vediamo l'ora di condividere presto maggiori informazioni!”