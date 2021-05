Dopo il tour degli orrori alla scoperta dei 10 grattacieli più brutti del mondo, è il turno degli edifici più brutti d'Europa. Figli di abbagli architettonici, mode dell'epoca invecchiate male e slanci di modernità finiti in un tonfo, con il loro aspetto infelice hanno lasciato un segno – o meglio una cicatrice – nelle nostre città. La classifica è stata elaborata da Euronews, che ha chiesto ai suoi utenti su Instagram di segnalare i loro obbrobri "preferiti". Fra tutti spicca almeno un risultato che possiamo definire controverso: il Bosco Verticale di Milano, progetto ammirato e studiato in tutto il mondo, che a quanto pare lascia molte persone a bocca aperta ma per il motivo contrario.



Potete vedere gli undici edifici europei votati come i più brutti nella gallery qui sotto.

