Ed Sheeran ha già pronto un nuovo album dopo ‘Play’: “Arriverà entro 18 mesi”

A pochi giorni dall’uscita di ‘Play’, Ed Sheeran sorprende tutti annunciando di avere già pronto un nuovo disco. Il cantautore britannico ha infatti rivelato che ‘Rewind’, considerato l’album “gemello” di Play, potrebbe vedere la luce entro i prossimi 18 mesi. Ecco cosa sappiamo.

Ed Sheeran: “Play è la risposta al periodo più buio della mia vita”

Il nuovo progetto discografico arriva a due anni di distanza da ‘Autumn Variations’, pubblicato nel 2023, e contiene i singoli ‘A Little More’, Azizam, ‘Old Phone’ e ‘Sapphire’. Si tratta di un lavoro concepito in un momento particolare della carriera di Sheeran: “È nato come risposta diretta al periodo più buio della mia vita”, ha spiegato il musicista, che ha aggiunto: “Dopo tutto quello che ho vissuto volevo soltanto creare gioia e colore, esplorando culture nei Paesi che ho visitato in tour”. Non a caso il disco è stato registrato in varie parti del mondo e completato a Goa, in India, in un clima di sperimentazione e leggerezza.

Tutto pronto o quasi per ‘Rewind’

Intervistato dalla rubrica Bizarre del Sun, Sheeran ha raccontato di aver registrato Play e Rewind in contemporanea: “Abbiamo finito prima Play perché sembrava il più entusiasmante. Ma Rewind è praticamente pronto: direi che mancano due mesi per ultimarlo”. L’artista ha così confermato che entro i prossimi 18 mesi il lavoro verrà certamente pubblicato. Da parte sua, sottolinea che si tratta di “album gemelli”, pur rimarcando alcune differenze: “Uno si ispira di più alla cultura indiana, l’altro guarda alla nostalgia. Sono nati insieme ma hanno preso strade diverse”.

Sheeran: parte il tour europeo

Rewind si inserisce in un più ampio progetto annunciato dal cantante, che nei prossimi anni pubblicherà gli album Pause, Fast Forward, Stop ed Eject. L’idea segue la fortunata serie di dischi legati ai simboli matematici (Plus, Multiply, Divide, Subtract, Equals), che hanno segnato la sua carriera. Intanto, Sheeran si prepara a portare dal vivo la sua nuova musica con un tour che toccherà Las Vegas a settembre, poi Parigi a dicembre 2025 e molto date fra Australia e Nuova Zelanda nei primi mesi del 2026. Per il momento ancora niente novità di altre date in Italia dopo quella del 14 giugno scorso allo Stadio Olimpico di Roma quando, tra gli altri, ha incontrato un suo fan speciale, Alfa, con cui ha improvvisato un duetto.