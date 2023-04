Ed Sheeran e la sorpresa all’artista di strada: il video del duetto nella metro di New York

New York, 15 aprile 2023 - Sorpresa per l'artista di strada Mike Yung e per i passeggeri della metro di New York. La postar britannica Ed Sheeran è infatti apparsa all'improvviso sulla banchina del treno dove Yung stava cantando proprio un suo successo, 'Eyes Closed', e ha iniziato a duettare con lui.

Yung si esibisce da anni nella metro, ma dopo la sua partecipazione al programma televisivo America's Got Talent 12, ha pubblicato un album ed è conosciuto anche fuori dai confini della Grande Mela. Alla fine, tra abbracci e saluti affettuosi, Sheeran ha invitato il collega al suo concerto al King's Theatre, regalandogli due biglietti.

Ed Sheeran con Mike Yung (foto Instagram)

Sia Sheeran sia Yung hanno postato il video dell’incontro sui rispettivi profili social, rendendolo così subito virale. Il secondo ha anche messo su Instagram alcuni filmati del concerto del primo.

Sheeran è negli Stati Uniti per promuovere il suo ultimo progetto musicale. L’album si intitola - (Subtract) ed è il quinto dei suoi dischi matematici, dopo + (Plus, 2011), x (Multiply, 2014) ÷ (Divide, 2017) e = (Equals, 2021). Annunciato per il 5 maggio, segna il ritorno dell'artista alle origini cantautoriali.