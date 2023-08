Ed Sheeran annuncia un nuovo album, "Autumn Variations"

Ed Sheeran annuncia un nuovo album a quattro mesi dal precendente. Autumn Variations uscirà il 29 settembre su etichetta Gingerbread Man Records. "Lo scorso autunno – ha detto il cantautore britannico – ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita. Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso. Quando ho saputo delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto canzoni, alcune dal loro punto di vista, alcuni dai miei, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel momento".