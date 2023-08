Eco-spiritualità in cammino

Il mondo dei cammini è pieno di sorprese. Per esempio, "quando Wu Ming 2 scrisse il romanzo civile sul Sentiero degli Dei non pensava certo a un futuro sviluppo turistico del territorio", e invece la Via degli Dei fra Bologna e Firenze è oggi la più battuta d’Italia. Paolo Piacentini in Passo dopo passo (Pacini) esplora le molte dimensioni del camminare: ecologica, turistica, spirituale. Quest’ultima è forse oggi la più cara all’autore, ideatore del Cammino del nuovo umanesimo nell’Italia centrale: "Non è il possesso di cui ho bisogno – scrive – ma di un profondo senso di appartenenza e il camminare è un ottimo compagno di viaggio per esplorare nuovi orizzonti".

