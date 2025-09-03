Il cielo di settembre: la “Luna di sangue” (per oltre 80 minuti) e le stelle d’autunno

Il mese di settembre segna il passaggio dall’estate all’autunno anche nel cielo notturno. Le giornate si accorciano e il buio arriva sempre prima, condizione che permetterà di osservare costellazioni e pianeti con maggiore facilità. Insieme all’equinozio, il mese di settembre offre un evento astronomico decisamente speciale: l’eclissi totale di Luna del 7 settembre, uno degli eventi astronomici più attesi del 2025, che tingerà di rosso il disco lunare per oltre 80 minuti.
Saturno raggiunge l’opposizione il 21 settembre, offrendo le condizioni ideali per l’osservazione. Sarà visibile per tutta la notte: si troverà alla minima distanza dalla Terra, circa 1,3 miliardi di chilometri, mostrando al massimo la sua luminosità. Anche Nettuno sarà in opposizione nello stesso periodo, senza, tuttavia, essere visibile a occhio nudo.
Il cielo di settembre regala le ultime notti con le costellazioni estive, ormai pronte a tramontare verso occidente, mentre a est fanno la loro comparsa le figure autunnali. Tra queste spiccano il piccolo Ariete e le più estese Acquario e Pesci, posizionate sotto il grande quadrilatero di Pegaso. Nella tarda serata del 12 settembre si verificherà un fenomeno suggestivo: la Luna, sorgendo dall’orizzonte orientale, passerà davanti all’ammasso delle Pleiadi, occultandone le stelle per qualche ora.
L’eclissi totale di Luna del 7 settembre
La Luna piena di settembre, conosciuta come Luna del Raccolto, nel 2025 coincide con un’eclissi totale. La sera del 7 settembre la Luna entrerà nel cono d’ombra terrestre e resterà completamente oscurata per circa un’ora e venti minuti. Per l’Italia l’eclissi penombrale inizierà alle 19:04 e la fase di totalità alle 19:30 (ora locale), per concludersi alle 20:52. La Luna sorgerà però quando la totalità sarà già iniziata: sarà possibile assistere a un suggestivo “moonrise rosso”, con il satellite che apparirà all’orizzonte già immerso nell’ombra terrestre. Il massimo dell’eclissi si verificherà intorno alle 20:12 e, trovandosi poco prima del perigeo, la Luna apparirà leggermente più grande del solito. L’evento appartiene al ciclo Saros 128 ed è considerato una delle eclissi più lunghe e spettacolari del decennio.
Perché si chiama “Luna di sangue”
Durante un’eclissi totale la Luna non scompare, ma assume un colore rossastro. Il fenomeno è dovuto alla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre: le componenti blu e verdi vengono disperse, mentre quelle rosse vengono piegate e proiettate sul disco lunare. È lo stesso effetto che colora di rosso i tramonti. Da qui il nome popolare di “Luna di sangue”, utilizzato fin dall’antichità e oggi divenuto di uso comune anche nella divulgazione scientifica.
Costellazioni e stelle di settembre
Il cielo di settembre offre ancora la visione del Triangolo Estivo, formato da Deneb, Vega e Altair, ben visibili allo zenit nelle prime ore della sera. Sono riconoscibili le costellazioni di Cigno, Lira e Aquila, che contengono ammassi stellari e nebulose osservabili con piccoli telescopi o binocoli.
Verso est fanno la loro comparsa le costellazioni autunnali come Pegaso, Andromeda e Pesci, che domineranno il cielo nei mesi successivi. Lontano dalle luci artificiali è possibile osservare con chiarezza la striscia della Via Lattea che attraversa la volta celeste da nord a sud.
Equinozio d’autunno
Alle 20:19 del 22 settembre (ora legale italiana) termina l’estate astronomica e inizia ufficialmente l’autunno. L’equinozio si verifica quando il Sole si trova nel cosiddetto Punto della Bilancia, il punto in cui l’eclittica – il percorso apparente che il Sole compie nel cielo durante l’anno – incrocia l’equatore celeste, cioè la proiezione dell’equatore terrestre sulla sfera celeste.
Il Punto della Bilancia è chiamato anche nodo discendente. Da questo momento il Sole inizia il suo percorso apparente verso sud, facendo sì che nell’emisfero boreale le giornate diventino sempre più brevi e nell’emisfero australe cominci ufficialmente la primavera.
Pianeti e altri eventi del mese
Il pianeta Saturno è protagonista di settembre. Il 21 settembre raggiunge l’opposizione, il momento in cui è più vicino alla Terra e più luminoso, offrendo condizioni ideali per osservare i suoi anelli. Giove e Venere si possono vedere all’alba, mentre Marte tramonta poco dopo il Sole.
Nelle notti limpide si possono osservare anche le prime meteore autunnali delle Piscidi e delle Aurigidi, sciami di intensità moderata che arricchiscono il cielo di scie luminose.