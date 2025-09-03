Il cielo di settembre: la “Luna di sangue” (per oltre 80 minuti) e le stelle d’autunno

Il mese di settembre segna il passaggio dall’estate all’autunno anche nel cielo notturno. Le giornate si accorciano e il buio arriva sempre prima, condizione che permetterà di osservare costellazioni e pianeti con maggiore facilità. Insieme all’equinozio, il mese di settembre offre un evento astronomico decisamente speciale: l’eclissi totale di Luna del 7 settembre, uno degli eventi astronomici più attesi del 2025, che tingerà di rosso il disco lunare per oltre 80 minuti.

Eclissi totale di Luna il 7 settembre

Saturno raggiunge l’opposizione il 21 settembre, offrendo le condizioni ideali per l’osservazione. Sarà visibile per tutta la notte: si troverà alla minima distanza dalla Terra, circa 1,3 miliardi di chilometri, mostrando al massimo la sua luminosità. Anche Nettuno sarà in opposizione nello stesso periodo, senza, tuttavia, essere visibile a occhio nudo.

Il cielo di settembre regala le ultime notti con le costellazioni estive, ormai pronte a tramontare verso occidente, mentre a est fanno la loro comparsa le figure autunnali. Tra queste spiccano il piccolo Ariete e le più estese Acquario e Pesci, posizionate sotto il grande quadrilatero di Pegaso. Nella tarda serata del 12 settembre si verificherà un fenomeno suggestivo: la Luna, sorgendo dall’orizzonte orientale, passerà davanti all’ammasso delle Pleiadi, occultandone le stelle per qualche ora.

L’eclissi totale di Luna del 7 settembre

La Luna piena di settembre, conosciuta come Luna del Raccolto, nel 2025 coincide con un’eclissi totale. La sera del 7 settembre la Luna entrerà nel cono d’ombra terrestre e resterà completamente oscurata per circa un’ora e venti minuti. Per l’Italia l’eclissi penombrale inizierà alle 19:04 e la fase di totalità alle 19:30 (ora locale), per concludersi alle 20:52. La Luna sorgerà però quando la totalità sarà già iniziata: sarà possibile assistere a un suggestivo “moonrise rosso”, con il satellite che apparirà all’orizzonte già immerso nell’ombra terrestre. Il massimo dell’eclissi si verificherà intorno alle 20:12 e, trovandosi poco prima del perigeo, la Luna apparirà leggermente più grande del solito. L’evento appartiene al ciclo Saros 128 ed è considerato una delle eclissi più lunghe e spettacolari del decennio.

Eclissi di Luna il 7 settembre

Perché si chiama “Luna di sangue”

Durante un’eclissi totale la Luna non scompare, ma assume un colore rossastro. Il fenomeno è dovuto alla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre: le componenti blu e verdi vengono disperse, mentre quelle rosse vengono piegate e proiettate sul disco lunare. È lo stesso effetto che colora di rosso i tramonti. Da qui il nome popolare di “Luna di sangue”, utilizzato fin dall’antichità e oggi divenuto di uso comune anche nella divulgazione scientifica.

Il 7 settembre eclissi totale di Luna. Nella foto il satellite colorato di rosso (Reuters)

Costellazioni e stelle di settembre

Il cielo di settembre offre ancora la visione del Triangolo Estivo, formato da Deneb, Vega e Altair, ben visibili allo zenit nelle prime ore della sera. Sono riconoscibili le costellazioni di Cigno, Lira e Aquila, che contengono ammassi stellari e nebulose osservabili con piccoli telescopi o binocoli.

Verso est fanno la loro comparsa le costellazioni autunnali come Pegaso, Andromeda e Pesci, che domineranno il cielo nei mesi successivi. Lontano dalle luci artificiali è possibile osservare con chiarezza la striscia della Via Lattea che attraversa la volta celeste da nord a sud.

Equinozio d’autunno

Alle 20:19 del 22 settembre (ora legale italiana) termina l’estate astronomica e inizia ufficialmente l’autunno. L’equinozio si verifica quando il Sole si trova nel cosiddetto Punto della Bilancia, il punto in cui l’eclittica – il percorso apparente che il Sole compie nel cielo durante l’anno – incrocia l’equatore celeste, cioè la proiezione dell’equatore terrestre sulla sfera celeste.

Saturno fotografato dalla sonda Cassini (ANSA)

Il Punto della Bilancia è chiamato anche nodo discendente. Da questo momento il Sole inizia il suo percorso apparente verso sud, facendo sì che nell’emisfero boreale le giornate diventino sempre più brevi e nell’emisfero australe cominci ufficialmente la primavera.

Pianeti e altri eventi del mese

Il pianeta Saturno è protagonista di settembre. Il 21 settembre raggiunge l’opposizione, il momento in cui è più vicino alla Terra e più luminoso, offrendo condizioni ideali per osservare i suoi anelli. Giove e Venere si possono vedere all’alba, mentre Marte tramonta poco dopo il Sole.

Nelle notti limpide si possono osservare anche le prime meteore autunnali delle Piscidi e delle Aurigidi, sciami di intensità moderata che arricchiscono il cielo di scie luminose.