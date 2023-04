Eclissi solare ibrida, appuntamento il 20 aprile 2023: cos’è e come vederla

Sydney, 18 aprile 2023 – E’ un fenomeno astronomico raro, tanto che accadrà solo 7 volte in questo secolo. Si chiama eclissi solare ibrida. Ibrida perché comincia come anulare, poi diventa totale fino a ritornare nuovamente anulare. Uno spettacolo celeste che purtroppo dal nostro lato del globo sarà impossibile da vedere ‘live’. L’appuntamento è il 20 aprile, in Australia. Eppure, grazie allo streaming in diretta, nessuno dovrà perderselo.

Cos’è un’eclissi ibrida

L’eclissi solare ibrida si verifica quando la risultante tra l’orbita lunare e la rotazione terrestre fa sì che il diametro angolare apparente della Luna sia appena sufficiente a coprire totalmente il disco del Sole al culmine dell’eclissi. La rarità del fenomeno, poi, sta nel fatto che l'ombra della Luna non tocca la superficie curva della Terra nei suoi punti estremi, ovvero alba e tramonto. Di conseguenza, si formerà un'eclissi anulare all'alba, poi una totale e infine un'altra anulare al tramonto. Le zone della Terra che si collocano lungo la congiungente Sole-Luna, invece, vedono l’eclissi come totale.

Dove e come vederla

L’evento del 20 aprile 2023 – una di 7 eclissi ibride su un totale di 224 eclissi solari nel XXI secolo – purtroppo non sarà visibile dall’Italia. Il fenomeno interesserà in particolare l’Australia, soprattutto la zona di Exmouth e Barrow Island, ma anche Timor Est e Indonesia. Poi, tutto dipenderà dalla posizione esatta dell’osservatore. Gli abitanti di Darwin, capitale del Territorio del Nord dell’Australia, vedranno l’eclissi parziale più profonda in assoluto con l’85% del diametro del Sole che scomparirà dietro la Luna, mentre ad Hobart, dall’altra parte del paese, la percentuale raggiungerà appena il 13%. In ogni caso, nessuno deve rinunciare a questa esperienza unica, in quanto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube in tutto il mondo. Anche se in Italia è consigliato soprattutto per i mattinieri: si comincerà alle ore 3.44 italiane con un'eclissi parziale, che successivamente diventerà ibrida a partire dalle 4.37; alle 7.56 avrà inizio la seconda eclissi parziale e il tutto si concluderà poco prima delle 9.