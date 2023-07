Ecco Nautila di Arrital La cucina rivoluziona il concetto di spazio

Nautila di Arrital è il nuovo sistema cucina firmato dall’architetto Franco Driusso, ispirato alla perfezione di una nobile ’architettura oceanica’: la conchiglia del mollusco Nautilus, la cui composizione interna è riconosciuta come una delle forme più note della sezione aurea, il linguaggio matematico della bellezza e del design assoluto. Anima della collezione, è l’anta con supporto in cannettato di alluminio (spessore 16 mm), materiale noto per le sue proprietà tecniche in grado di conferire elevate performance di stabilità e leggerezza. Due caratteristiche che permettono di ottenere ante di grandi dimensioni senza gravare sul funzionamento dei meccanismi di apertura.

Nuovi materiali danno luogo a differenti impatti estetici e tattili. Oltre ai rivestimenti nelle tinte unite del Fenix NTM® e nei laccati Sand e Lucidi, Arrital propone una versione con cartella in legno di Rovere Fumè, disponibile nelle varianti Spazzolato o con lavorazione Fresato a listelli regolari o asimmetrici.

Nautila va oltre l’idea di ambiente cucina e declina nell’habitat il proprio linguaggio progettuale: un nuovo sistema a ponte– una trafila di alluminio brevettata da Arrital, priva di elementi di giunzione a vista in finitura Nero Opaco e che supporta vari materiali, tra i quali l’acciaio inox su supporto in alveolare di alluminio – trasforma il concetto di cucina in architettura multitasking e funge da architrave di separazione tra la zona giorno e il living. La stessa trafila trova utilizzo in ulteriori componenti che caratterizzano le cucine Arrital.