Ecco l’unica copia de “La ricotta“ prima della censura

Arriva per la prima volta sul grande schermo – domani sera a Pordenone, nell’arena estiva ci Cinemazero – la versione non censurata del film di Pier Paolo Pasolini, La ricotta, nell’unica copia sopravvissuta del film pr come fu voluto dal regista, prima della censura. La ricotta è uno degli episodi di RoGoPaG, film collettivo che deriva dalle iniziali dei cognomi dei registi: Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. L’episodio diretto da Pasolini mostra il calvario vissuto sul set di un film sulla Passione di Cristo diretto da Orson Welles da una comparsa, Stracci, in un film nel film dove si aprono parentesi di feroce polemica contro la borghesia italiana e momenti di sospensione onirica come la ‘grande abbuffata’ nella grotta. Il film scatenò uno scandalo, fu condannato per vilipendio alla religione e Pasolini dovette modificare alcune sequenze.