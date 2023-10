Ecco l’inedito dei Beatles. L’intelligenza artificiale salva la voce di Lennon

All you need is AI. È vero che in Now and then – il nuovo singolo dei Beatles in radio da giovedì prossimo – l’intelligenza artificiale si limita a una “ripulitura” del nastro con la voce di John Lennon su cui poggia questa reviviscenza dell’epopea Fab Four, ma è altrettanto vero che senza quell’apporto tecnologico la registrazione-reliquia sarebbe rimasta inutilizzabile o quasi. "Quando abbiamo perso John ci siamo resi conto che era davvero finita" spiega Paul nel documentario di Oliver Murray Now And Then - The Last Beatles Song in uscita il 1° novembre sul profilo ufficiale YouTube dei Beatles.

Poi, però, dagli archivi di Yoko Ono al Dakota Building sono saltate fuori tre nuove canzoni: Free as a bird, Real love (inedito fino ad un certo punto visto che nell’88 era già comparso in altra versione nel documentario postumo Imagine: John Lennon), oltre questa registrazione piano e voce del 1979 troppo malridotta per tentarne il recupero.

Ad accompagnare l’uscita di Now and then ci sarà la ristampa delle due celebri antologie beatlesiane 1962-1966 (conosciuta anche come The red album) e 1967-1970 (The blue album) sul mercato il 10 novembre con tutti i brani mixati in stereo e Dolby Atmos.

Andrea Spinelli