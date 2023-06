Ecco le donne che fanno la differenza Il “Bellisario“ premia il progresso

Anno dopo anno ha selezionato, per presentarle all’opinione pubblica e per premiarle, le donne che con il loro impegno hanno portato l’eccellenza nella scienza e nella vita sociale del paese: ora il Premio Marisa Bellisario, Donne che fanno la differenza, è arrivato alla sua 35ª edizione come pure la cerimonia di premiazione – ieri presso gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma, in onda su Raiuno domani alle 23.20 – con la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Tra le eccellenze premiate spicca quest’anno il nome di Sandra Gallina che si aggiudica il Premio Internazionale perché, alla guida della Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, è l’italiana che ha comprato i vaccini per l’Unione europea, consentendoci di uscire dalla pandemia. Germoglio d’Oro anche a Paola Tricomi, ricercatrice, scrittrice e divulgatrice scientifica. I due Premi Speciali dell’edizione 2023 vanno poi alla First Lady della Repubblica Italiana, Laura Mattarella e, per la Cultura, alla prima direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta. Ci sono poi le categorie che hanno fatto la storia del premio delle donne: per l’Imprenditoria, Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato dell’azienda dolciaria; per il Management, Valeria Sandei, amministratore delegato Almawave; per l’Informazione, la direttrice di tutti i quotidiani del Gruppo Monrif (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino) Agnese Pini; per le Istituzioni, la Vice Direttrice Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nunzia Ciardi.

"Non un’edizione come le altre: 35 anni sono un traguardo raro, frutto di impegno, determinazione e di una ferrea volontà che ha contribuito, anno dopo anno, a cambiare la cultura del Paese e spianare la strada verso la parità" dice la presidente Lella Golfo. "Sono scienziate, ricercatrici, economiste, imprenditrici, magistrate, manager, astrofisiche, ingegnere, scrittrici, politiche, sportive, artiste, atlete. Sono una rappresentanza e la rappresentazione potremmo dire di tutto lo scibile umano. Tutte eccellenti, tutte – aggiunge il presidente della commissione esaminatrice Gianni Letta – raccontano un’Italia meravigliosa che, attraverso loro, ha camminato spedita sulla strada del progresso".