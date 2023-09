Ecco Lanzador La prima elettrica di Lamborghini è davvero unica

Esce dal coro in pieno stile Lamborghini. Lanzador è il primo bolide elettrico della Casa di Sant’Agata Bolognese, che prefigura, molto da vicino il modello di serie, quarto della gamma del marchio, atteso per il 2028. Definita Ultra GT, crea di fatto una nuova nicchia. Niente ammiraglia o grande berlina, è una coupé a quattro porte a ruote alte. Con proporzioni inedite, una sorta trait d’union tra Urus e le super sportive del marchio.

Lanzador presenta su ogni asse un motore elettrico ad alta potenza specifica, per garantire la trazione integrale, con ripartizione della coppia attivo sull’asse posteriore ed efficienza al top in ogni condizione di marcia: la potenza massima di sistema supera 1 megawatt, oltre circa 1360 cavalli. È alta 1,5 metri, 13 centimetri in meno di Urus. Stephan Winkelmann, Chairman della Casa, afferma: "Offrirà ai clienti una nuova e ineguagliabile esperienza di guida, grazie a tecnologie all’avanguardia. Il concept del quarto modello di produzione si basa sulla nostra filosofia di super sportiva, combinata con tecnologie di nuova generazione".

Porta all’esordio la nuova versione della Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), dotata di un numero maggiore di sensori e attuatori per rendere il comportamento di guida ancora più preciso ed esaltante. Lanzador contribuirà all’espansione del sito produttivo e all’ampliamento del personale e nascerà sulla stessa linea di Urus elettrica, attesa per il 2029.

Francesco Forni