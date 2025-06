Ecco la Sagra di Pane & Trita. Gusto, film, musica e giochi

Sagra di Pane & Trita in Brianza, il locale di Costa Masnaga si trasforma in una balera, con orchestra dal vivo, bocciofila e cinema all’aperto e tipici piatti estivi come la griglia, anguria e gelato. Atmosfera della sagra paesana, delle serate estive degli anni Sessanta e Settanta e come da tradizione, l’ingresso è gratuito, e si pagano solo le consumazioni.

Uno spazio all’aperto di circa mille metri quadrati con al centro una braceria con la sua grande griglia con la presenza di un vero e proprio banco di macelleria dove è possibile scegliere il proprio taglio e farselo cucinare. Presenti i classici chioschetti, come quello dell’anguraio, in stile d’epoca e quello dei gelati di Gianna & Renato, il nuovo format di gelateria firmato Pane & Trita che ha appena aperto un punto vendita a Seregno, la cittadina brianzola dove tutto è iniziato. Oltre al cibo vi sono attività ricreative come il campo di bocce e il cinema all’aperto con la sua selezione di film anni Sessanta, Settanta ed Ottanta, mentre nel week-end in pista al ritmo di valzer, polke e mazurke, boogie woogie e twist con l’orchestra che suona dal vivo su un palcoscenico che evoca quello di Sanremo del 1963. Previsti per i principianti corsi di ballo amatoriali.

I più piccoli potranno scatenarsi tra i giochi del Luna Park firmato Kinder. Durante tutta l’estate la Sagra di Pane & Trita ospiterà anche delle settimane a tema con cibo e musica, si parte, con la Romagna che verrà celebrata anche con eventi speciali come La Tavolazza, per cenare tutti assieme a un unico tavolo che può ospitare 200 persone, con assegnazione casuale dei posti per favorire l’incontro e la socializzazione, e un laboratorio di piadine per bambini con una ’zdora’ ovvero la tipica massaia emiliana esperta di cucina.