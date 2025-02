Ecco il ’Giulio Cesare’. Il capolavoro di Händel al ’Giglio-Puccini’

Giorni di grande programmazione al Teatro del Giglio-Giacomo Puccini di Lucca. Dopo il grandissimo successo di ’Tamerlano’ di Vivaldi nel febbraio di due anni fa, il Giglio-Puccini torna all’opera barocca con ’Giulio Cesare’ (nella foto scattata da Zani-Casadio), capolavoro di Georg Friedrich Händel, in scena questa sera alle 20.30 e domenica alle 16 come terzo titolo della stagione lirica 2024-2025. Lo spettacolo, nuovo allestimento prodotto dal Teatro Alighieri di Ravenna insieme ai teatri di Lucca, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Bolzano, è firmato per la regia da Chiara Muti; Ottavio Dantone dirige l’Accademia Bizantina.

In scena, interpreti di chiara fama per questo repertorio: in uno spazio metafisico, le cui tinte ricordano l’oro delle sabbie e dei metalli preziosi d’Egitto e degli enigmatici volti delle maschere dei faraoni, il ruolo di Giulio Cesare è affidato a Raffaele Pe, mentre Cleopatra è Marie Lys. Delphine Galou veste i panni della moglie di Pompeo, Cornelia, mentre Tolomeo, fratello e rivale di Cleopatra per il trono d’Egitto, è Filippo Mineccia. Completano il cast Davide Giangregorio come Achilla, Federico Fiorio come Sesto, Andrea Gavagnin come Nireno e Clemente Antonio Daliotti come Curio. Firma le scene Alessandro Camera, mentre Tommaso Lagattolla cura i costumi e Vincent Longuemare le luci.

E cresce l’attesa poi anche per un altro appuntamento, in programma sempre al Giglio-Puccini di Lucca: parliamo dello spettacolo di Roberto Zappalà con la collaborazione drammaturgica di Nello Calabrò, la ’Trilogia dell’estasi’ martedì 25 febbraio alle ore 21, portata in scena dalla Compagnia Zappalà Danza.

Cristiano Consorti