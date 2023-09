Ecco i sei finalisti del Premio Dessì

Il Premio Dessì (Cagliari) ha annunciato i finalisti dell’edizione 2023. Per la narrativa: Silvia Ballestra con La Sibilla (Laterza), Ermanno Cavazzoni con Il gran bugiardo (La nave di Teseo) e Gennaro Serio con “Ludmilla e il corvo” (L’orma editore); per la poesia Paolo Febbraro con Come sempre (Elliot), Umberto Fiori con Autoritratto automatico (Garzanti) e Enrico Testa con L’erba di nessuno (Einaudi). Serata finale il 25 novembre.