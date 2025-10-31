Ecco ’Fantasie Déco’. Alla Casa Museo Bruschi

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo presenta la mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione Cr Firenze organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale Intesa Sanpaolo, con la Fondazione Cr Firenze e patrocinio di Ministero della Cultura, Regione e Comune di Arezzo.

L’esposizione, a cura di Lucia Mannini, presenta per la prima volta al pubblico oltre 100 opere della raccolta d’arte di Giuliano Ercoli (1940-2023), uno tra i maggiori studiosi e conoscitori italiani della grafica internazionale tra Art Nouveau e Art Déco, da poco confluita nella collezione di Fondazione Cr Firenze. "Rinnoviamo la nostra presenza a fianco di Fondazione Bruschi che, con Fantasie Déco, permette di conoscere una preziosa collezione d’arte, messa a disposizione da un’importante realtà del territorio, Fondazione Cr Firenze" dice Michele Coppola di Intesa Sanpaolo. "La collezione di Fondazione Cr Firenze è fra le più significative per valore patrimoniale e artistico nel contesto delle fondazioni bancarie - spiega Gabriele Gori, Direttore Generale Fondazione Cr Firenze - con la mostra una parte della raccolta viene presentata in un contesto esterno, confermando la vocazione a rendere accessibile la Collezione".

Angela Baldi