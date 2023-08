Ecco Alpine A110R grinta da supercar motore con 300 cavalli e tecnologia da F1

L’ultimo ruggito termico di Alpine continua con l’edizione speciale A110 R, che rappresenta la variante più leggera e corsaiola della due posti francese. La supercar francese vanta infatti un peso di soli 1.082 kg, perdendo altri 34 kg rispetto alla A110 S, grazie all’ampio uso della fibra di carbonio. La progettazione di Alpine A110 R ha impiegato la galleria del vento utilizzata per la F1, in particolare per la definizione dell’alettone dotato di supporti a collo di cigno. Anche il fondo piatto e il diffusore sono stati riadattati. La deportanza alla massima velocità aumenta di ben 29 kg rispetto a quanto proposto sulla A110 S con Kit Aero. Sono proprio le soluzioni ingegneristiche a caratterizzare questa ennesima versione speciale.

Davanti, grazie alle prese d’aria riviste, la R riesce ad incrementare la downforce nella stessa zona di ben 14 kg. L’efficienza ingegneristica di Alpine A110 R è ben rappresentata dal rapporto pesopotenza: 3,6 kgCV. Il risparmio sulla massa totale ha le sue conseguenze sulle prestazioni. Infatti, A110 R può scattare da 0 a 100 kmh in soli 3,9 secondi, con il launch control, ovvero in un tempo minore rispetto agli oltre 4 secondi della GT, dotata dello stesso 4 cilindri da 300 CV. Il nuovo assetto include un’altezza dal suolo ridotta di 10 mm rispetto all’A110 S, nonché delle barre antirollio più rigide del 10% all’anteriore e del 25% al posteriore.

r. mot.