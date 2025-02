Eccellenze Florim. Il fascino degli spazi all’aria aperta

Outdoor come dimensione essenziale della vita quotidiana, un prolungamento naturale degli spazi interni che diventa teatro di momenti di relax e convivialità. Immaginare il proprio giardino, il terrazzo o qualsiasi altro spazio esterno come un’estensione del proprio living è una tendenza sempre più diffusa, che risponde al desiderio di vivere la natura più intimamente, senza rinunciare al comfort e al proprio stile.

Sia che si tratti di luoghi pubblici o privati la scelta delle superfici outdoor gioca un ruolo sempre più fondamentale, per questo le collezioni di Florim offrono soluzioni estetiche e funzionali indiscutibili. Capaci di resistere agli agenti atmosferici, mantengono inalterata la loro bellezza nel tempo e si adattano con versatilità ai diversi stili architettonici riuscendo ad essere utilizzate tanto nei pavimenti quanto nei rivestimenti murali.

Sono superfici progettate per garantire la massima funzionalità: antiscivolo, resistenti al gelo e facili da pulire, consentono di vivere l’outdoor senza preoccupazioni per potersi concentrare solo sul piacere di stare all’aria aperta. Inoltre, l’ampia varietà di finiture e colori disponibili permette di creare ambientazioni uniche, in cui ogni dettaglio rispecchia il gusto personale e si integra armoniosamente con il contesto naturale.

Optare per materiali di qualità significa anche scegliere anche la sostenibilità: Florim, infatti, si impegna da tempo per ridurre l’impatto ambientale della produzione, utilizzando tecniche innovative e materiali selezionati che rispettino l’ambiente. Le collezioni per l’outdoor, infatti, possono accogliere più del 50% di materiale riciclato. Questo aspetto non solo aumenta il valore estetico e funzionale degli spazi esterni, ma contribuisce attivamente alla tutela del nostro Pianeta.