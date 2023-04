Eastwood a 93 anni torna a girare un film

Per Clint Eastwood non è mai troppo tardi. Fonti della Warner hanno confermato le indiscrezioni secondo cui l’attore e regista tornerà a metà giugno dietro la macchina da presa per quello che probabilmente sarà il suo ultimo film. Juror #2 è il titolo della prossima fatica che il protagonista di tanti spaghetti western, ma anche sindaco per due mandati della cittadina di Carmel in California e due volte premio Oscar per Gli Spietati del 1992 e poi nel 2005 per Million Dollar Baby, si accinge a girare quando avrà da poco compiuto 93 anni. La storia si svolge durante un processo per omicidio e affronta i dubbi di un giurato che poco a poco si rende conto che potrebbe esser stato lui a causare la morte della vittima in un incidente stradale.