Eagles, morto il cantante e bassista Randy meisner

Lutto nel mondo della musica mondiale. E' morto all'età di 77 anni Randy Meisner, bassista e cantante e cofondatore degli Eagles. La rock band, interprete di successi planetari del calibro di 'Hotel California' e 'Desperado’, ha annunciato la scomparsa di Meisner sul proprio sito ufficiale: "Gli Eagles annunciano con tristezza che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto il 26 luglio a Los Angeles all'età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva"

"Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata 'Take It to the Limit' - hanno proseguito i componenti della band -. In qualità di bassista originale del pionieristico gruppo country-rock, Poco, Randy è stato in prima linea nella rivoluzione musicale iniziata a Los Angeles, alla fine degli anni '60".

"Nel 1971, Randy, insieme a Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon, formò gli Eagles e contribuì agli album della band, Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights e Hotel California. È stato inserito con gli Eagles nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998. Prima è stato bassista e cantante con la Stone Canyon Band di Rick Nelson. Randy era nato l'8 marzo 1946 a Scottsbluff, nel Nebraska" concludono.