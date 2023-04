E Twilight diventa una serie tv

The Twilight Saga potrebbe diventare una serie tv. Dopo i 5 film con Kristen Stewart e Robert Pattinson (nella foto in basso) usciti tra il 2008 e il 2012 con incassi complessivi di oltre 3,4 miliardi di dollari in tutto il mondo, ora la celeberrima serie di libri di Stephenie Meyer sarebbe pronya a diventare un fiction, già in fase di sviluppo iniziale, per la casa di produzione Lionsgate Television. La serie tv di Twilight, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter non avrebbe comunque ancora una retepiattaforma di riferimento e sarebbe in cerca di uno sceneggiatore.