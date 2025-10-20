È tornata una stella. Lady Gaga rosso shocking. All’inferno e in paradiso

"Su ogni scacchiera ci sono due regine" ricordava ieri sera, in caratteri gotici rosso sangue, una grafica sugli schermi di quel The Mayhem Ball che ha riportato Lady Gaga tra i bollenti spiriti del Forum di Assago. Scoperta allusione alla duplice anima con cui l’eroina di Abracadabra si destreggia per due ore e mezza (o giù di lì) tra demonio e santità, inferno e paradiso, dannazione e redenzione. Già, perché, se nella rutilante narrazione dello spettacolo Stefani Joanne Angelina Germanotta si presenta come una creatura celestiale, il diavolo veste Gaga. Così, dopo il blitz milanese di una decina di giorni fa, dove si è concessa una piccola parte nel sequel della commedia con Anne Hathaway e Meryl Streep, in lavorazione nel quadrilatero della moda, la Lady delle hit-parade è tornata ieri (e stasera si replica) in città con questo suo fumettone gotico – ovviamente sold out –, cercando di rassicurare tutti di essere ancora l’impenitente regina kitsch di Born this way: "balla o muori", dice in italiano al pubblico con fan d’eccezione come Donatella Versace, Elodie, Mahmood.

Metà del suo show lo attinge dall’ultimo album Mayhem, quello che lo scorso marzo l’ha rimessa in carreggiata dopo il deragliamento cinematografico di Joker: Folie à Deux (costato 375 milioni di dollari, 208 milioni d’incassi), il resto dal passato. L’interminabile introduzione video in cui Gaga, con gorgiera e maniche a sbuffo, si mostra pensierosa appuntare i suoi umori con un’enorme penna d’oca su una pergamena, porta al suo ingresso tra i palchi del misterioso teatro vittoriano scelto come ambientazione per questo musical ipertecnologico. Avvio operistico che la vede cantare Bloody Mary immersa in un gigantesco abito di crinolina scarlatta. Di sanguinario c’è soprattutto la prigione nascosta sotto la gonna, coi ballerini dietro le sbarre intenti a gridare e a sbracciarsi; primo colpo di scena di una serie che amplia lo spirito dei concerti tenuti dalla diva newyorkese a primavera al festival di Coachella e davanti ai 2,1 milioni di brasiliani sul lungomare di Copacabana regalando ai suoi Little Monsters la Gaga prima maniera, quando era la musa di Alexander McQueen e frequentava personaggi come Marina Abramovich. Questo spaziando da Judas a Disease, da Alejandro a Paparazzi con la cornice di 20 ballerini in un’orgia di costumi, esplosioni, piogge pirotecniche, teschi giganti, spose cadavere, scheletri e atmosfere alla Mercoledì Addams versione serie tv di Tim Burton alla quale non a caso Gaga stessa ha preso parte.

Memorabili i momenti di grandi ballate, tra cui Shallow da Oscar condivisa a suo tempo con Bradley Cooper nel remake di A star is born, o quella Die with a smile incisa ora con Bruno Mars. Come evidenziato da Stefani-Gaga pure a Las Vegas durante la lunga “residency” al Dolby Live accompagnata da una big band di 30 elementi, infatti, le ballate rimangono i suoi grandi momenti di verità. In questo The Mayhem Ball ascoltarla cantare la conclusiva How bad do u want me per credere.