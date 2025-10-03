È tempo di ’boröle’. Ecco la regina del bosco autunnale

Tempo di castagne, o meglio, di boröle. A Casale di Albino, nella Bergamasca, domenica 5 si celebra la regina del bosco autunnale, con la 37ª sagra delle borole. Si tratta della tradizionale castagnata, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. In vetrina la castagna, simbolo della Valle del Lujo e, che viene presentata nella sua veste autunnale, come caldarrosta.

La preparazione è spettacolare: in due grandi padelle bucherellate, della capienza ciascuna di 15 chilogrammi, vengono fatti saltare fino a 5 quintali di castagne: ogni ‘soffiata’ (lancio delle castagne in padella) è una festa per tutti. L’appuntamento è dalle 12 al campo sportivo, con pranzo su prenotazione. Dalle 14, caldarroste, torte e musica. L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore, in collaborazione con il gruppo culturale Amici di Casale.

La sagra è anche l’occasione per fare un tuffo nella cultura legata alla raccolta di questo frutto. A corredo, infatti, saranno proposte mostre tematiche sulla castagna, mentre il Museo Etnografico Valle del Lujo esporrà attrezzi contadini utilizzati per la raccolta e la selezione delle castagne. Il museo, unico nella zona per la sua specificità, si pone due obiettivi: da una parte, restituire alla popolazione un patrimonio storico e culturale essenziale alla conservazione della sua memoria storica; dall’altra, evidenziare attrezzi di lavoro, materiali, documenti e oggetti della quotidianità, inserendoli nel contesto socio-economico in cui furono prodotti e usati.

F.P.