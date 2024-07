È qui la festa?. Quando gli outlet diventano protagonisti

Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets (nella foto). Un’estate da ricordare tra sport, shopping, divertimento e buon cibo. Nel fine settimana alle porte e, in aggiunta, il 27 luglio a Vicolungo e il 3 agosto a Castel Guelfo, i visitatori potranno cimentarsi nelle specialità che legano due delle anime degli outlet italiani di Neinver, player leader nel settore degli outlet in Europa: lo sport e lo shopping.

Seguendo un percorso dedicato, gli ospiti potranno mettersi alla prova e, tra un salto verso la cassa e un canestro allo stile preferito, cercare di vincere un regalo firmato The Style Outlet. Non solo sport, fino a inizio settembre, i clienti potranno partecipare anche alle tante iniziative pensate per la stagione estiva, che spaziano dalla musica, all’arte, al buon cibo, e approfittare dei saldi con sconti fino al 50% sul prezzo di outlet.

Nel weekend che inizia domani l’Esercito Italiano, sarà protagonista. I visitatori potranno diventare piloti dell’aviazione per un giorno e provare il simulatore di volo Rolfo, oltre a ricevere informazioni sulle attività quotidiane dell’Esercito. Il 27 luglio, la musica invaderà Castel Guelfo The Style Outlets con la ’Super finale’ delle selezioni per la candidatura a Sanremo Giovani 2025 aperte ai giovani dai 16 ai 26 anni. Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile sul sito thestyleoutlets.it