"È nata femmina, va bene lo stesso" Se il destino è essere una mancanza

"È una femmina". Con queste parole, nel bene e nel male, inizia la vita di ogni donna. Anche quella di Camille Laurens: in Figlia femmina ci racconta la propria biografia, trascorsa a Rouen. Osservazioni, ricordi, desideri, frustrazioni si esprimono in una scrittura nervosa, eccitata. Camille si mostra bambina, giovane donna, quindi moglie e madre. Squaderna la sua vita e la lega a un unico filo conduttore: essere femmina. Sa di aver provocato una delusione, perché tutti attendevano il maschio. Ora fingono di gioire, in realtà soffrono, lo si intuisce da quanto dicono: "È una bimba, ma va bene lo stesso". La famiglia è ferita: il maschio non è arrivato, e senza lui manca il senso della potenza e del futuro.

Imparerà presto, Camille, che “femmina” è un’assenza, qualcosa che non c’è: basta guardare i genitali. Impara anche che è meglio tacere se le mani di un parente anziano frugano nelle sue mutandine. Mamma e nonna vedono, ma si affrettano a raccomandarle di non dir nulla: "Passerà tutto, piccola mia. Dormi ora". Cresce, vengono gli studi, gli amori, un aborto. Infine le nozze e un concepimento: è un maschio! Il marito Christian è felice. Il parto è difficile, i medici non all’altezza. Il bimbo soffre, non respira. Lo battezzeranno, da morto, Tristan. Momenti di dolore lancinante si accavallano, poi la luce di un’altra gravidanza. Questa volta è Alice. Nasce bene, è sana, robusta, ma Camille sprofonda nella depressione post partum. Infinite sedute dallo psichiatra per ristrutturare un’intimità scossa, propensa ai sensi di colpa: inconsciamente paragona la figlia a Tristan. La bimba cresce forte, indipendente. Ha temperamento deciso, senza smancerie. Crescerà bellissima, sicura di sé. Si innamora profondamente: di una ragazza. Alla madre titubante si rivolge serena: "Sai, mamma, una femmina va bene lo stesso". "È meravigliosa, una femmina".

Giuseppina La Face