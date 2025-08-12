E Nanni Loy accese la candid camera. Specchio segreto dell’Italia che fu

Mattioli Cos’è il genio? Sì, lo sappiamo da Amici miei: fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione. Ma anche entrare in un bar (di Bologna, con il senno di poi), ordinare un cornetto e, con la massima disinvoltura, inzupparlo non nel proprio cappuccino, ma in quello di un altro. Seguiva la reazione dell’altro, l’inzuppato a tradimento, che andava dallo sbalordimento all’ira: ovviamente, tutto filmato di nascosto.

Correva l’anno 1964, praticamente la preistoria, la trasmissione si chiamava Specchio segreto e l’Italia scopriva la candid camera grazie alla Rai in bianco e nero sì bella e perduta. Il genio, genio minore se volete, ma sempre genio, si chiamava Nanni Loy. Del quale ricorre, poco celebrato a parte la retrospettiva in corso su Raitre di sette suoi film, un doppio anniversario: cent’anni dalla nascita, nel ’25 a Cagliari, e i trenta dalla morte, nel ’95 a Fregene. La via italiana alla candid camera non era soltanto un divertimento che nulla ha perso della sua fragranza. Aggiungendo alla comicità un’ironia che scollinava da una parte nel nonsense e dall’altra nel cinismo o perfino nell’amarezza, secondo la migliore tradizione della commedia nazionale, aveva delle ambizioni di sociologia spicciola, di antropologia prêt-à-porter, del resto perfettamente riuscite.

Quell’Italia del boom, ma ancora ancorata alla sua autarchia postfascio e neodiccì, perbenista e conformista, veniva messa di fronte a provocazioni surrealiste che la svelavano a sé stessa. Come quando Loy metteva in scena una ragazza africana in vendita al mercatino di Porta Portese o un evaso da Regina Coeli che chiedeva aiuto e ospitalità. In un’Italia che aveva verso le masse, peraltro tutto sommato meno manipolabili di quelle attuali, l’atteggiamento pedagogico dei grandi partiti-chiesa: fosse quello dolcemente montessoriano della Dc o quello trucemente stalinista del Pci, si trattava comunque di educare il popolo alla dialettica democratica e a un minimo di modernità illuminista.

La differenza fra quell’Italia e la nostra sta tutta qui. Ieri, gli uomini delle istituzioni cercavano di spiegare che non sta bene vendere i neri; oggi, che se la "gggente" trova normale venderli, allora è giusto farlo. Forse anche per questo Specchio segreto resta un programma mitico, e tuttora capita di imbattersi su Teche e social nella "zuppetta" e nel resto delle invenzioni nanniloyane. Meno, forse, del suo seguito pure geniale del 1977, Viaggio in seconda classe, dove i provocatori facevano parlare il popolo nei vagoni del treno (c’erano ancora gli scompartimenti chiusi, quelli dove apprendevi subito verità sconvolgenti come il fatto che non ci sono più le mezze stagioni o il caffè bevuto a Napoli è tutta un’altra cosa), in un Paese però già incupito da crisi economica, stragi e terrorismo. Poi, naturalmente, sarebbe riduttivo, e anche ingiusto, ridurre Loy alla mera invenzione-importazione della candid camera. Era soprattutto un regista di cinema, allievo di Luigi Zampa, debutto nel ’57, poi una carriera anche di grandi film, Audace colpo dei soliti ignori, La quattro giornate di Napoli che fu anche candidato all’Oscar, Detenuto in attesa di giudizio con un Sordi per una volta drammaticissimo, Amici miei – Atto terzo, a proposito, e perfino una miniserie tivù, A che punto è la notte con Marcello Mastroianni che rifà il commissario Santamaria della Donna della domenica, altro grande giallo griffato Fruttero & Lucentini.

Resta, immortale, la brioche inzuppata nel cappuccio altrui: fantasia, intuizione, decisione e sì, anche velocità d’esecuzione, perché c’è un avventore che viene intercettato un attimo prima di portare la tazza alle labbra. E, per l’ennesima volta, si ride.