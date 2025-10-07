E Miu Miu ridà nobiltà al grembiule

Da sempre, Miuccia Prada coltiva il gusto delle contraddizioni. Per la Primavera/Estate 2026 Miu Miu sceglie un oggetto di domestica umiltà – il grembiule – e ne fa un segno di potere silenzioso. Come sempre il défilé si svolge nel Palais d’Iéna, nato per L’Esposizione Universale del 1937, quando si edificò il nuovo Museo nazionale dei Lavori Pubblici. Sede ideale per "parlare del lavoro delle donne, usando il mio lavoro", dice la designer. È un proposito che, sotto la sua apparenza semplice, restituisce nobiltà a ciò che la storia ha relegato all’ombra. "Il grembiule è il mio capo preferito. È protezione e cura, simbolo dell’impegno e della fatica delle donne".

La collezione nasce da una ricerca nutrita di cinema e fotografia: le immagini di Dorothea Lange e Helga Paris, che hanno saputo cogliere la poesia nel quotidiano; Louis Malle con il suo documentario Humain, trop Humain, sulle operaie della Citroën di Rennes, nel 1972; e Luis Buñuel con Il diario di una cameriera, in cui Jeanne Moreau trasforma l’essere serva in sguardo critico. In passerella, questa trama di riferimenti si traduce in sobrietà quasi monastica: drill industriale e cloqué di seta, popeline bianchi e pizzi logori, tele grezze e pelle lucidissima. Gli accessori, scolpiti in pelli robuste, parlano di una bellezza industriale, di un lusso che non teme la materia.

Sfilano star come Sandra Hüller, Milla Jovovich, Hailey Gates, Rila Fukushima, Suzanne Lindon, Richard E. Grant. Il pubblico è seduto su tavoli di formica da opificio, qualcuno fa dondolare le gambe: una trovata brillante. E, come sempre accade da Miu Miu, dietro l’intelligenza si celano interrogativi che non osano dirsi: quanto costeranno questi abiti “da lavoro” in boutique? È la vertigine tipica del linguaggio di Miuccia Prada: la coesistenza di critica e desiderio, di lucidità e attrazione. Con grazia. E una fermezza tutta sua.

Antonio Mancinelli