E McCartney fece clic: le foto di un’epopea

di Andrea Spinelli

In quel viaggio nel Paese delle Meraviglie – come lo chiama Paul McCartney – che è stata l’epopea dei Beatles, il 1964 rappresentò un passaggio cruciale. L’anno che nelle biografie avrebbe fatto da spartiacque all’avventura umana e artistica dei Fab Four determinando un “after” e un “before”. Ed è proprio su quei mesi senza respiro in bilico tra la fine del ’63 e l’inizio del ’64 che punta l’obiettivo della sua 35mm l’autore di Yesterday, recuperando memorie virate nostalgia di scatti rimasti in archivio per quasi sessant’anni e affidati ora alle 336 pagine di 1964. Gli occhi del ciclone, volume fotografico in uscita oggi in tutto il mondo (in Italia con La Nave di Teseo), presentato da Sir Paul stesso, con l’introduzione della storica di Harvard Jill Lepore, la prefazione del direttore della National Portrait Gallery di Londra, Nicholas Cullinan, e un saggio della cantautrice Rosie Broadley. In valigia 275 vocianti, spensierati, momenti di vita fermati dalla reflex di McCartney a Liverpool come a Londra, a Parigi come a New York, Washington o Miami. Un’operazione editoriale che si prepara a trovare compendio nella mostra alla National Portrait Gallery di Londra Photographs 1963-64: Eyes of the Storm calendarizzata dal 28 giugno al 1° ottobre. "All’inizio non riuscivo a individuare l’anno, ma ero certo che fossimo piuttosto giovani, proprio quando i Beatles stavano spiccando il volo" racconta l’autore a proposito delle foto ritrovate. "Mi ricordavo dell’esistenza di questa collezione, ma non avevo mai provato a cercarla realmente convinto che sarebbe venuta a galla al momento giusto". Così è stato nel 2020 durante alcune ricerche d’archivio condotte da Paul per selezionare materiale da esporre in una mostra fotografica della moglie Linda Eastman, scomparsa nel ‘98. "Quando mi sono trovato davanti queste immagini dopo così tanti decenni, sono stato felicissimo" ammette. "Mi rendo conto che molte persone si rattristano quando sfogliano i vecchi album di famiglia, ma non provo quel senso di perdita, anche se parecchie delle persone ritratte qui sono morte", prosegue. "Non è tanto una sensazione di perdita, ma una gioia del passato. Guardo e dico “wow”... Abbiamo fatto tutto questo ed eravamo solo dei ragazzi di Liverpool. Ma quanto è bello John? Quanto è bello George e quanto è figo Ringo?".

1964. Gli occhi del ciclone segna l’ennesima riemersione del sottomarino giallo proprio mentre il mondo dei fan fibrilla al pensiero di ritrovarsi in radio un inedito dei Beatles con la voce di Lennon ricreata dall’intelligenza artificiale, come annunciato dallo stesso McCartney alla Bbc. Macca (che domenica compie 81 anni) non ha specificato finora di che brano si tratti, ma i fan sono certi; dovrebbe essere Now and then, un demo su cassetta realizzato da Lennon del 1978 e girato a Paul da Yoko Ono 16 anni dopo assieme ad altri due provini, quei Free as a bird e Real love già affidati alle mani esperte del produttore Jeff Lynne e pubblicati postumi tra il 1995 e il 1996.