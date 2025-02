È la Milano da ballare. Fluo party e anni ’90. Galatea: tutti in pista

di Mirko Di MeoMilano è la città delle possibilità, il luogo in cui definirsi, essere e affermarsi. Milano, capitale del divertimento italiano. C’è sempre una festa, basta sapere dove andare. In Corso Garibaldi, punto di incontro imperdibile è il The Club che questa sera dalle 23.30 fa ballare con il suo Family First. Il venerdì all’insegna della musica Hip-hop commerciale e house.

Domani invece, sempre al The Club, il Girls Republic in cui la musica house commerciale fa da padrona. Necessario un look elegante, da non dimenticare: siamo nella città della moda, non si può sfigurare. Atmosfera completamente differente invece quella firmata Alcatraz, lo storico club meneghino di Via Valtellina. Stasera, il Fluo party a partire dalle ore 23. Una notte ricca di vibranti luci al neon e un’energia splendente.

All’interno artisti professionisti truccano con una vernice fosforescente le facce per far splendere chi balla sotto le luci UV. Inoltre, allestito anche un pannello con installazioni fluorescenti per creare l’atmosfera ideale per una foto ricordo con i propri amici. Gli organizzatori consigliano abiti al neon oppure bianchi così da brillare ancora di più e imporsi sulla scena. Anche i cocktail sono in tema con la serata: serviti infatti drink al neon luminosi per un’esperienza ancora più immersiva e luminosa.

Domani – sabato 22 – torna all’Alcatraz Voglio tornare negli anni 90. Uno show unico in cui cantare e ballare sulle iconiche canzoni della decade, tra cui quelle di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65. Un revival per i millennials malinconici e un’occasione speciale per i più giovani di poter sentire un pezzo di storia della musica italiana.

La serata inizia alle 23. Gli anni Novanta non saranno i soli protagonisti, infatti al secondo piano Reggaeton- Hip Hop- Trap e al terzo invece il karaoke. Per coloro che ricercano un’atmosfera più raffinata e dalla location unica, si consiglia il Gattopardo, una chiesa sconsacrata riadattata a discoteca in cui ballare tutta la notte. Domani, dalle 23 il party All I need, perfetto per chi ama la musica commerciale.

La musica techno sabato 22 trova il suo spazio all’Amnesia – in Via Gatto – con Fideles Zamna Sound System Andro. Fideles è un duo composto da Daniele Aprile and Mario Roberti. I DJ suonano live la loro musica che possiede la rara qualità di essere matura e contemporanea. In via Pietrasanta 16 invece, questa notte, La Boum, adatta a chi vuole sentirsi libero e ballare sulle note della musica commerciale italiana e non solo.

Il Plastic, storico club della comunità LGBTQIA invece, in Via Gargano 35, questa sera anima il capoluogo con Galatea, la notte per gente con gusto fine. Apertura a mezzanotte e chiusura alle cinque. Domani invece al Salone14 di via Serviliano Lattuada, Festino carino- Lo sciocco chic party.