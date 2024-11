E intanto “Conclave“ punta agli Oscar

Tratto dal bestseller del 2016 di Robert Harris, dalla sua uscita negli Usa il nuovo film di Edward Berger Conclave sta raccogliendo ovunque trionfi, candidandosi già al pieno di nomination, tra i maggiori favoriti nella prossima notte degli Oscar. Da premiare con la statuetta sarebbero non solo la "gigantesca performance tutta in sottrazione del protagonista" Ralph Fiennes (tante candidature, mai un Oscar vinto) nei panni del cardinale britannico Thomas Lawrence a capo della votazione per l’elezione del nuovo Papa, ma anche Isabella Rossellini-Suor Agnes, che ha una parte piccolissima: solo 7 minuti e 51 secondi che però, per Variety, bastano e avanzano per una nomination come miglior attrice non protagonista. Edward Berger, il regista tedesco-austriaco il cui adattamento di Niente di nuovo sul fronte occidentale ha vinto nel 2023 4 Oscar su 9 candidature, ha girato Conclave a Cinecittà; nel cast anche Stanley Tucci e Sergio Castellitto. Acclamata negli Usa – il film uscirà a dicembre in Europa – anche la "monumentale" reinterpretazione dei costumi dei porporati firmata da Lisy Christl.