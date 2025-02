E il “Libro Possibile“ vola a Londra

Dal Sud Italia a Londra: il Libro Possibile si prepara per una XXIV edizione internazionale. La manifestazione culturale nata in Puglia nel 2001 e diretta da Rosella Santoro ha annunciato le date e con esse un’importante novità. Dal 9 al 12 luglio 2025 si svolgerà, come da tradizione, a Polignano a Mare, per poi spostarsi a Vieste dal 22 al 26 dello stesso mese. Ma la sorpresa di quest’anno è una terza tappa oltre confine, in primavera: l’11, il 12 e il 13 marzo 2025, il Festival volerà nella capitale del Regno Unito per tre giorni di incontri letterari organizzati in collaborazione con l’Istituto di cultura italiana a Londra, che si terranno nella sede di quest’ultimo e alla London Book Fair. In cartellone, autori italiani e stranieri.

Già negli anni scorsi, gli organizzatori avevano manifestato la volontà di aprirsi a un pubblico sempre più internazionale, tanto da aver inserito nelle due passate edizioni una serata tutta in lingua inglese (a Vieste) e un sistema di traduzione simultanea per il pubblico di stranieri. L’obiettivo è sempre stato duplice. Da un lato, coinvolgere i tanti turisti che affollano le estati pugliesi; dall’altro creare un dibattito culturale che abbatta ogni barriera e crei condivisione in un momento storico in cui si alzano muri.

Ma come si è arrivati a questo? La storia del Libro Possibile è senz’altro un esempio di determinazione, resilienza e forte passione. Come raccontato più volte dagli organizzatori, le prime edizioni contavano pochi autori in programma e qualche curioso che si fermava ad ascoltarli nelle piazze di una Polignano ben diversa da quella attuale. C’era un solo b&b a fronte delle oltre trecento strutture ricettive che si contano adesso. L’evento aveva una risonanza ridotta e l’investimento sul territorio era una scommessa. Ma il team pugliese non si è lasciato scoraggiare, rinnovando la sfida di anno in anno, perseverando nelle difficoltà e puntando sempre più in alto. Così, in XXIV edizioni, sono riusciti a trasformare una piccola rassegna di paese in un Festival cosmopolita. Oggi, il Libro Possibile gode di un pubblico sempre più vasto e affezionato (circa 100.000 presenze nel 2024, tra Polignano e Vieste); una copertura mediatica importante, con dirette su SkyTg24 dal palco principale; e una credibilità internazionale che l’ha portato fino a Londra. Il cuore del progetto restano i libri e il dialogo culturale tra i maggiori intellettuali del nostro tempo ed esponenti di ogni campo del sapere: dalla letteratura, all’attualità; scienza, innovazione, diritti, giustizia, ambiente, arte e spettacolo. In un cartellone di oltre duecento ospiti ogni anno, da premi Nobel a esponenti della cultura pop contemporanea, italiani e stranieri, a dimostrazione del fatto che "i libri sono ponti ostinati: uniscono, creano legami" (Giuseppe Avigliano).

