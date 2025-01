Gorizia si è aggiudicata, dal ministero della Cultura, il titolo di “Città che legge“, per il biennio 2025/26. Lo ha annunciato l’assessore comunale competente, Fabrizio Oreti. Il titolo assegnato dal ministero giunge a un mese dall’inaugurazione della città come Capitale Europea della cultura 2025 assieme a Nova Gorica (Slovenia). La cerimonia inaugurale è infatti in programma l’8 febbraio.