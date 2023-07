È già Barbie-mania E Gosling avrà un Ken-film tutto suo

Cresce l’attesa per l’uscita, a giorni, del film Barbie con Margot Robbie perfetta nella parte della biondissima protagonista e Ryan Gosling platinato come Ken, entrambi al centro di un abbagliante immaginario pop tutto rosa caramella al servizio, grazie alla regia della “militante“ Greta Gerwig (Lady Bird, Piccole donne), di una – forse inaspettata – narrazione femminista. Il film uscirà negli Usa il 21 luglio in contemporanea con il kolossal di Nolan Oppenheimer (tant’è che sui social spopola l’hashtag Barbienheimer), in Italia il 20, questo giovediì. E tale è l’entusiasmo dei fan che già si parla di uno spin-off tutto per Ken-Gosling.