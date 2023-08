E anche Max Gazzè va col Liscio

Sarà Max Gazzè l’ospite d’onore alla prima serata de La Notte del Liscio 2023, il 24 agosto in piazza Garibaldi a Cervia (Ravenna). In tournée con il suo Musicae Loci, l’artista romano presenterà le sue canzoni in una veste inedita, duettando insieme a Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra, in un "dialogo" in cui intrecceranno i loro diversi universi musicali.