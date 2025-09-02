Dwayne Johson e la dolorosa confessione sul padre: le parole che hanno commosso i fan

Anche i ‘duri’ come Dwayne “The Rock” Johnson si commuovono. L’attore 53enne è tornato a raccontarsi in occasione della presentazione al Festival di Venezia di ‘The Smashing Machine’, film biografico in cui interpreta Mark Kerr, campione di MMA tanto leggendario quanto fragile. “Era una contraddizione vivente: il più grande lottatore del pianeta, ma anche gentile, empatico, tenero”, ha spiegato l’ex superstar del wrestling. Per dare vita al personaggio, però, l’attore non ha potuto attingere a ricordi familiari. Ecco cosa ha detto nel corso di un’intervista.

Il difficile rapporto tra ‘The Rock’ e il padre

"Non credo che mio padre sia mai stato un’ispirazione in termini di tenerezza. Non proprio lui. Era rimasto senza casa a 13 anni e la sua capacità di amare era molto limitata. E quell’uomo è stato colui che mi ha cresciuto”. Il rapporto con Rocky “Soulman” Johnson, leggenda della WWE, è sempre stato complesso. Padre e figlio non si parlavano più dal Natale 2019, dopo una lite furibonda al telefono. Quando, il 15 gennaio 2020, Rocky morì a 75 anni nella sua casa in Florida, acquistata proprio dal figlio, a causa di un’embolia polmonare provocata da una trombosi venosa profonda, i due erano ancora distanti.

La morte del padre e il rimpianto: “Vorrei poterlo abbracciare un’ultima volta”

Johnson ha raccontato che la notizia lo raggiunse poco prima di iniziare le riprese del film ‘Red Notice’ per Netflix. “Ero pronto a girare quando ricevetti la chiamata da un amico di famiglia. Pochi giorni dopo mi ritrovai davanti a un podio, a pronunciare l’elogio funebre di mio padre”, ha ricordato.

Il rimpianto per quell’ultima conversazione rimane ancora oggi. In un post su Instagram, l’attore di Jumanji ha scritto: “Vorrei solo poterlo abbracciare ancora una volta, baciarlo sulla guancia e guardarlo negli occhi dicendogli: “Siamo a posto”. Tutto il resto non conta. Quando se ne vanno, capisci che qualsiasi litigio non ha più importanza”.