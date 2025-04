Dwayne Johnson è irriconoscibile: cosa è successo

Roma, 30 aprile 2025 – Così, Dwayne ‘The Rock’ Johnson non lo avevamo mai visto. L’attore ed ex campione di wrestling è quasi irriconoscibile. Niente paura, si tratta solo delle classiche esigenze di copione. Perché nel su prossimo film dovrà misurarsi con una parte molto diversa da quelle che ha interpretato fin qui. Scopriamo di più.

Cosa è successo a Dwayne Johnson

Un cambio di look sorprendente per Dwayne Johnson per il suo ultimo film ‘The Smashing Machine’. Solitamente calvo, appare con una folta chioma riccia e senza i suoi iconici tatuaggi ispirati alla tradizione polinesiana in omaggio alle sue radici samoane. Ma non è l’unico cambiamento: inoltre, sembra indossare protesi facciali per assomigliare maggiormente a Mark Kerr, leggendario campione di MMA che interpreta nelle pellicola, rendendolo profondamente diverso se paragonato al suo aspetto abituale. Per calarsi nel ruolo, l’ex campione di wrestling ha seguito un intenso allenamento nelle arti marziali miste. Tra l’altro, durante le riprese, ha subito un infortunio al gomito, mostrando il gonfiore ai fan e scherzando sull'uso della sua tequila Teremana come antinfiammatorio. Celebre per i suoi ruoli nei film d'azione e nelle commedie, l’attore stavolta è alle prese con un’interpretazione profondamente drammatica, cercando di esplorare le vulnerabilità e le lotte interiori di Kerr. L'attrice Emily Blunt, sua co-protagonista, ha dichiarato che Johnson è "davvero irriconoscibile" e che il film è "incredibilmente intenso" .

The Smashing Machine: trama e curiosità

Come abbiano accennato, il film ‘The Smashing Machine’ racconta la vera storia di Mark Kerr, campione di arti marziali miste negli anni '90, e approfondisce la sua carriera sportiva ma soprattutto le sue battaglie interiori. Dai trionfi, i combattimenti epici alle fragilità personali: infatti, combatte con la dipendenza da oppiacei e antidolorifici, problemi di salute mentale e una relazione turbolenta. Così il film si concentra sulla doppia vita del lottatore: mentre sul ring appare invincibile, nella vita privata è profondamente in crisi. È un dramma biografico, crudo e realistico, diretto da Benny Safdie (regista di ‘Good Time’ e ‘Diamanti grezzi’), con un approccio molto intenso e psicologicamente profondo. ‘The Smashing Machine’, che uscirà nelle sale il 3 ottobre 2025 riprende il titolo di un documentario HBO del 2002 dedicato proprio al campione di MMA.